Critics’ Choice Awards: Критики выбрали «Рому» лучшим фильм

На прошедшей церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards драма Альфонсо Куарона «Рома» одержала победу в четырех категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Лучшим экшеном 2018 года критики признали блокбастер «Миссия невыполнима: Последствия», а среди комедий победителем вышли «Безумно богатые азиаты».

Лучшим драматическим сериалом выбрали «Американцев», а комедийным — «Удивительную миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн также отметили как лучшую актрису в комедийном сериале.

Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.