Critics’ Choice Awards: Критики выбрали «Рому» лучшим фильм

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На прошедшей церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards драма Альфонсо Куарона «Рома» одержала победу в четырех категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Лучшим экшеном 2018 года критики признали блокбастер «Миссия невыполнима: Последствия», а среди комедий победителем вышли «Безумно богатые азиаты».

Лучшим драматическим сериалом выбрали «Американцев», а комедийным — «Удивительную миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн также отметили как лучшую актрису в комедийном сериале.

Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.

Лауреаты Critics’ Choice Awards в области кинематографа

Лучший фильм — «Рома»

Лучший экшен-фильм — «Миссия невыполнима: Последствия»

Лучшая комедия — «Безумно богатые азиаты»

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»

Лучший научно-фантастический фильм или хоррор — «Тихое место»

Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»

Лучший актер — Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса (ничья) — Леди Гага («Звезда родилась») и Гленн Клоуз («Жена»)

Гленн Клоуз и Леди Гага радуются своим наградам / Фото: Getty ImagesГленн Клоуз и Леди Гага радуются своим наградам / Фото: Getty Images

Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучшая молодой актер/молодая актриса — Элси Фишер («Восьмой класс»)

Лучший актерский состав — «Фаворитка»

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший оригинальный сценарий — Пол Шредер («Дневник пастыря»)

Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший операторская работа — «Рома»

Альфонсо Куарон, актеры и создатели фильма «Рома» / Фото: Getty ImagesАльфонсо Куарон, актеры и создатели фильма «Рома» / Фото: Getty Images

Лучший художник-постановщик — «Черная Пантера»

Лучший монтаж — «Человек на Луне»

Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»

Лучший грим/прически — «Власть»

Лучшие визуальные эффекты — «Черная Пантера»

Лучший актер в комедии — Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса в комедии — Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)

Лучшая музыка — «Человек на Луне»

Кристиан Бэйл и Тимоти Шаламе на церемонии / Фото: Getty ImagesКристиан Бэйл и Тимоти Шаламе на церемонии / Фото: Getty Images

Лауреаты Critics’ Choice Awards в области телевидения

Лучший драматический сериал — «Американцы»

Лучший актер в драматическом сериале — Мэттью Риз («Американцы»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Сандра О («Убивая Еву»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Ноа Эммерих («Американцы»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)

Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел»

Эми Шерман-Палладино и актеры сериала «Удивительная миссис Мейзел»Эми Шерман-Палладино и актеры сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хейдер («Барри»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Генри Уинклер («Барри»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»

Лучший телефильм — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Даррен Крисс («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме (ничья) — Эми Адамс («Острые предметы») и Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Патриша Кларксон («Острые предметы»)

Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»

Deadline

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