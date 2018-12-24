Critics’ Choice Awards: Критики выбрали «Рому» лучшим фильм

На прошедшей церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards драма Альфонсо Куарона «Рома» одержала победу в четырех категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Лучшим экшеном 2018 года критики признали блокбастер «Миссия невыполнима: Последствия», а среди комедий победителем вышли «Безумно богатые азиаты».
Лучшим драматическим сериалом выбрали «Американцев», а комедийным — «Удивительную миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн также отметили как лучшую актрису в комедийном сериале.
Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.
Лучший фильм — «Рома»
Лучший экшен-фильм — «Миссия невыполнима: Последствия»
Лучшая комедия — «Безумно богатые азиаты»
Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»
Лучший научно-фантастический фильм или хоррор — «Тихое место»
Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»
Лучший актер — Кристиан Бэйл («Власть»)
Лучшая актриса (ничья) — Леди Гага («Звезда родилась») и Гленн Клоуз («Жена»)
Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»)
Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Лучшая молодой актер/молодая актриса — Элси Фишер («Восьмой класс»)
Лучший актерский состав — «Фаворитка»
Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»)
Лучший оригинальный сценарий — Пол Шредер («Дневник пастыря»)
Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Лучший операторская работа — «Рома»
Лучший художник-постановщик — «Черная Пантера»
Лучший монтаж — «Человек на Луне»
Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»
Лучший грим/прически — «Власть»
Лучшие визуальные эффекты — «Черная Пантера»
Лучший актер в комедии — Кристиан Бэйл («Власть»)
Лучшая актриса в комедии — Оливия Колман («Фаворитка»)
Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)
Лучшая музыка — «Человек на Луне»
Лучший драматический сериал — «Американцы»
Лучший актер в драматическом сериале — Мэттью Риз («Американцы»)
Лучшая актриса в драматическом сериале — Сандра О («Убивая Еву»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Ноа Эммерих («Американцы»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хейдер («Барри»)
Лучшая актриса в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Генри Уинклер («Барри»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Лучший телефильм — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Даррен Крисс («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме (ничья) — Эми Адамс («Острые предметы») и Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Патриша Кларксон («Острые предметы»)
Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»