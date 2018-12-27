Премьера 8-го сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля

В ролике выжившие Старки (Санса, Арья, Джон Сноу) собираются в фамильном склепе, расположенном под Винтерфеллом. Там хоронят всех членов семейства Старков, включая их родителей Кейтилин и Эддарда. В крипте молодые Старки сталкиваются с собственными статуями — мрачным предзнаменованием, намеком на их будущее. Но они не собираются сдаваться без боя и намерены дать отпор волне безжалостного холода, наступающего с Севера.

Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия, готовая захватить Железный престол. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, которая прорвалась на Юг после падения Стены в финале седьмого сезона. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.

Всего в новом сезоне будет шесть эпизодов, но, по словам одного из продюсеров, каждый из них тянет на полноценный фильм.

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет доступен зрителям HBO, а на следующий день появится у «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).