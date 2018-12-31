В Париже пройдет показ 700-часовой картины «Дау»

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Долгожданная премьера биографической картины «Дау», рассказывающей о жизни и карьере советского физика Льва Ландау, состоится в Париже 24 января. Режиссер Илья Хржановский планирует представить зрителю все 700 часов отснятого материала. Показ будет идти 24 часа в сутки без перерывов, вплоть до 17 февраля.

Создатели «Дау» планируют превратить просмотр картины в экпириенс. Демонстрация пройдет в двух театрах, расположенных на разных концах площади Шатле, их соединит специальный мост, оформленный в стиле сталинской эпохи. Перед просмотром посетители должны будут ответить на вопросы о себе и получить смартфоны — одновременно личное дело и прибор слежения за зрителем.

«Два театра будут действовать как живые организмы, существующие и дышащие в сердце Парижа», — заявил продюсер смотра Мартин д’Англежон-Шатиллон.

Показ «Дау» будет идти круглосуточно, и посетителям придется заранее купить один из вариантов «визы»: 6-часовой пропуск обойдется в 35 евро, 24-часовой — в 75 евро, а без ограничений — 150 евро. Единовременно в каждом театре могут находиться 2000 человек, а всего организаторы смотра планируют привлечь 50 000 зрителей.

«Дау» — проект невиданного масштаба. Работа над лентой о Ландау началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Для фильма в Харькове был выстроен своеобразный «парк советского периода». Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях. Режиссер считал, что им нужно пройти через все испытания, которым мог подвергнуться советский человек в сталинскую эпоху. Граница между игрой и реальностью была размыта, даже для расчетов на съемочной площадке актерам выдавали советские деньги. Все это послужило поводом для обвинений режиссера в жестоком обращении с творческим коллективом фильма.

В 2018 году была показана 5-часовая версия фильма. Но зрители в Париже смогут увидеть весь отснятый материал.

Screendaily

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