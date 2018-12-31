В Париже пройдет показ 700-часовой картины «Дау»

Долгожданная премьера биографической картины «Дау», рассказывающей о жизни и карьере советского физика Льва Ландау, состоится в Париже 24 января. Режиссер Илья Хржановский планирует представить зрителю все 700 часов отснятого материала. Показ будет идти 24 часа в сутки без перерывов, вплоть до 17 февраля.

Создатели «Дау» планируют превратить просмотр картины в экпириенс. Демонстрация пройдет в двух театрах, расположенных на разных концах площади Шатле, их соединит специальный мост, оформленный в стиле сталинской эпохи. Перед просмотром посетители должны будут ответить на вопросы о себе и получить смартфоны — одновременно личное дело и прибор слежения за зрителем.

«Два театра будут действовать как живые организмы, существующие и дышащие в сердце Парижа», — заявил продюсер смотра Мартин д’Англежон-Шатиллон.

Показ «Дау» будет идти круглосуточно, и посетителям придется заранее купить один из вариантов «визы»: 6-часовой пропуск обойдется в 35 евро, 24-часовой — в 75 евро, а без ограничений — 150 евро. Единовременно в каждом театре могут находиться 2000 человек, а всего организаторы смотра планируют привлечь 50 000 зрителей.