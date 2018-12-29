Трейлеры недели: Убийственные Мадс Миккельсен, Каратель и Ханна

Музыкальный фестиваль на острове Файр должен был стать самой крутой и эксклюзивной вечеринкой в истории крутых и эксклюзивных вечеринок. Гости с радостью платили огромные деньги за билеты и готовились оторваться. В итоге все обернулось пустыми пляжами, грустной программой и просто провалом. Эта документалка пытается понять, как так получилось и кто такой Билли МакФарленд, который сумел продать мечту.

Привставший за последние годы с колен ирландский хоррор добрался до интересного поджанра «молодая мама с маленьким сыном и потустороннее». Первым делом напрашивается ассоциация с расхваленным «Бабадуком», но вариантов развития событий, конечно же, может быть больше. Женщина с ребенком селится в глуши, рядом с лесом, в котором имеется огромная, неизвестного происхождения дыра в земле. Вскоре мальчик начинает меняться не в лучшую сторону. Фильм ожидается в российском прокате с 21 февраля.

Камерный триллер про постапокалипсис, где Земля стала необитаемой и все человечество переселилось на спутник Юпитера — Ио. На родной планете почти никого не осталось, кроме одинокой Сэм, которая надеется найти способ спасти Землю. Но появление еще одного выжившего заставляет ее пересмотреть свои планы. «Ио» — фильм, где напряжение достигается максимальным сокращением актерского состава. В 2015-м был похожий фильм «Z — значит Захария», где главные роли исполнили Марго Робби, Крис Пайн и Чиветель Эджиофор.

4. «Каратель», второй сезон

Фрэнк Касл окончательно распрощался с остатками человечности и слился со своим безжалостным альтер эго — Карателем. Теперь он готов с новой силой взяться за преступность. «Каратель» — предпоследний проект Marvel и Netflix, который не успел попасть под нож. Еще осталась «Джессика Джонс», но кто знает, что произойдет после выхода нового сезона.

5. «Матрешка», первый сезон

Жанр «в стиле „Дня сурка“» продолжает жить. На этот раз дело происходит одной ночью, а главная героиня вынуждена снова и снова переживать одну вечеринку, регулярно погибая разными способами. Поначалу выглядит как очередная попытка выехать на знакомой канве, но ближе к финалу в ролике начинает происходить нечто гораздо более мрачное и жутковатое.

Реверсия фильма «Большой»: здесь взрослая героиня становится маленькой девочкой. Начинаются веселье и шутки, поскольку героине надо провернуть важную сделку. В финале она поймет, что работа не главное. Все как полагается.

Весельчак и любитель экстремальных видов спорта как-то раз случайно сталкивается с могущественной преступной группировкой, и вот уже крутая агентша Интерпола берет парня в оборот и везет в Будапешт. Там они собирают команду новичков, которой предстоит противостоять международной террористической организации. Обычно китайские фильмы с приглашенными западными звездами выглядят слегка нелепо, но Даррен Ван и Милла Йовович неплохо смотрятся вместе.

Популярный журналист ведет ночную радиопрограмму под названием «Суровая реальность». Он заработал репутацию на резкой манере общения и новостях про звезд, вот и этот эфир собирается начать с раскрытия публике скандала в футбольном бизнесе. Но в этот вечер все пошло не так: в студию вламываются двое вооруженных неизвестных в масках, и у них свой план ведения передачи.

Мадс Миккельсен идет убивать. Словно пожилой Джон Уик, его герой Черный Кайзер — ушедший в отставку киллер. Вновь взяться за оружие его заставляют молодые убийцы, открывшие на него охоту и похитившие милую соседку Кайзера. Теперь он, тяжко вздохнув, убьет их всех.

Первый тизер полнометражного аниме о приключениях в Стране чудес от автора «Мисс Хокусай» и «Многоцветья». Неуверенная в себе девушка Аканэ за день до своего дня рождения встречает загадочного волшебника по имени Гиппократ и его помощницу Пипо. Незнакомцы утверждают, что они должны спасти мир, и, прихватив Аканэ, отправляются в некую Страну чудес. Если лица героев кажутся вам слегка нетипичными для японской анимации, вам не кажется: над дизайном персонажей работал ныне проживающий в Токио художник из Пензы Илья Кувшинов.

Народная комедия про зомби. В корейской глубинке обычная семья держит обычную заправку, но у каждого ее члена свои жизненные приоритеты и отличное от других мнение, как надо вести бизнес. Мирная и в меру скучная жизнь деревни заканчивается, когда на местность обрушивается зомби-эпидемия. Но наша семейка не растеряется и придумает интересный стартап.

Необычный проект, действие которого словно развивается вне времени, где причудливо переплетаются современность и история. Немецкие войска во Франции, но у Георга есть шанс покинуть оккупированную страну: в его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается проникнуть на корабль. Но ему приходится застрять в местном отеле, договариваясь о бегстве, и там он встречает таинственную Мари. Это знакомство полностью меняет его планы.

13. «Ханна», первый сезон

Многосерийный ремейк триллера «Ханна. Совершенное оружие». 18-летняя Ханна всю жизнь прожила в лесах Северной Польши, где ее с юных лет тренировал Эрик, прожженный наемник и старый солдат. Изолированный от цивилизации, он обучил Ханну всем возможным методам выживания. Эрик хотел защитить ее от остального мира, но сама Ханна очень хочет узнать тайну своего происхождения.