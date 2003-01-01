Первая реакция на фильм «Алита»: Спецэффекты с душой

СегодняОбсудить0

«Алита: Боевой ангел» — экранизация манги Юкито Кисиро. Фильм рассказывает о девушке-киборге Алите, которую на свалке обнаруживает рассудительный доктор Иво. Ему удается восстановить ее тело, но не память. Однако призраки прошлого не собираются отпускать Алиту, и в скором времени ей придется отправиться на поиски потерянных воспоминаний.

Изначально мангу планировал экранизировать Джеймс Кэмерон, он даже начал подготовки к съемкам, но был вынужден отказаться от проекта. В итоге бразды правления перешли к Роберту Родригесу, который и перенес «Алиту» на большой экран. Однако на этом проблемы фильма не закончились: студия несколько раз сдвигала релиз, пока продолжалась работа над спецэффектами. В конечном итоге лента увидит свет 5 февраля.

Зрители изначально отнеслись к «Алите» подозрительно. Одни жаловались на неправдоподобные спецэффекты, а другие недоумевали, зачем героине Розы Салазар с помощью графики увеличили глаза. Несмотря на это, многие все равно ждали проект. И, если верить первым реакциям с закрытого показа в Новой Зеландии, у Родригеса получилось сделать достойную адаптацию фантастической манги — красивое, энергичное и захватывающее кино.

Вот что они пишут.

«„Алита“ по-настоящему крута. Обязательно надо оценить в 3D».

«Посмотрел „Алиту“. Достижение в жанре фантастики, которое предлагает взглянуть на мир будущего, где живут победители и неудачники. Где киборг в исполнении Розы Салазар — могучий ангел возмездия. Ее игра с фотореалистичной графикой получилась удивительно тонкой. Единственная претензия: после просмотра хочется еще».

«Только что посмотрел „Алиту“, и фильм как бы снес мне крышу. Не дождусь момента, когда все его посмотрят. Пожалуйста, сделайте больше таких адаптаций манги/аниме!»

Пол Шири с сайта JoBlo активнее других рассказывал о своих впечатлениях от картины:

«„Алита“ — дикое, сильное кино с крутым экшеном, глубоким миром, при этом чрезвычайно эмоциональное. Все лежит на плечах прекрасной Алиты, и она полностью проработана. Сильная, неидеальная, трогательная и мятежная».

«В „Алите“ хватает сюрпризов, с мрачными сюжетными поворотами и жестким экшеном. Персонажи в фильме — полноценные личности, а не просто банальные цифровые существа. Много зрелищных моментов, но без потери интереса».

«Отличная музыка Джанки Экс-Эл заметна как в экшене, так и в тихих моментах. Эффекты, понятное дело, отличные, а дизайн персонажей интересный и необычный, с парой клевых камео. Фильм, который, определенно, стоит посмотреть в кинотеатре».

«И еще: 3D не мешает, и глаза от него не болят. Все снято в правильном формате и только улучшает ощущение от просмотра. Хочется уже посмотреть на экране IMAX».

Смотрите также

Трейлер «Бархатной бензопилы»: Опасный мир современного искусства

Вчера

«Стекло» разбилось вдребезги: Критики о фильме Шьямалана

Вчера

Ком в горле: Из чего сделаны хорроры

7 января

Юбилеи 2019 года: От «Аватара» до «Третьего человека»

5 января

Главное сегодня

Трейлеры недели: Убийственные Мадс Миккельсен, Каратель и Ханна

Сегодня

Снова во мраке: Каким получился 3-й сезон «Настоящего детектива»

Сегодня

Первая реакция на фильм «Алита»: Спецэффекты с душой

Сегодня

Продюсеры «Оскара» планируют собрать на сцене звезд «Мстителей»

Сегодня

Сериалы января: Корейские зомби, Тим Рот и «Настоящий детектив»

Вчера

«Стекло» разбилось вдребезги: Критики о фильме Шьямалана

Вчера

18 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2019 года

2 января
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании