Первая реакция на фильм «Алита»: Спецэффекты с душой

«Алита: Боевой ангел» — экранизация манги Юкито Кисиро. Фильм рассказывает о девушке-киборге Алите, которую на свалке обнаруживает рассудительный доктор Иво. Ему удается восстановить ее тело, но не память. Однако призраки прошлого не собираются отпускать Алиту, и в скором времени ей придется отправиться на поиски потерянных воспоминаний.

Изначально мангу планировал экранизировать Джеймс Кэмерон, он даже начал подготовки к съемкам, но был вынужден отказаться от проекта. В итоге бразды правления перешли к Роберту Родригесу, который и перенес «Алиту» на большой экран. Однако на этом проблемы фильма не закончились: студия несколько раз сдвигала релиз, пока продолжалась работа над спецэффектами. В конечном итоге лента увидит свет 5 февраля.

Зрители изначально отнеслись к «Алите» подозрительно. Одни жаловались на неправдоподобные спецэффекты, а другие недоумевали, зачем героине Розы Салазар с помощью графики увеличили глаза. Несмотря на это, многие все равно ждали проект. И, если верить первым реакциям с закрытого показа в Новой Зеландии, у Родригеса получилось сделать достойную адаптацию фантастической манги — красивое, энергичное и захватывающее кино.

Вот что они пишут.

«„Алита“ по-настоящему крута. Обязательно надо оценить в 3D».