Первая реакция на фильм «Алита»: Спецэффекты с душой

«Алита: Боевой ангел» — экранизация манги Юкито Кисиро. Фильм рассказывает о девушке-киборге Алите, которую на свалке обнаруживает рассудительный доктор Иво. Ему удается восстановить ее тело, но не память. Однако призраки прошлого не собираются отпускать Алиту, и в скором времени ей придется отправиться на поиски потерянных воспоминаний.
Изначально мангу планировал экранизировать Джеймс Кэмерон, он даже начал подготовки к съемкам, но был вынужден отказаться от проекта. В итоге бразды правления перешли к Роберту Родригесу, который и перенес «Алиту» на большой экран. Однако на этом проблемы фильма не закончились: студия несколько раз сдвигала релиз, пока продолжалась работа над спецэффектами. В конечном итоге лента увидит свет 5 февраля.
Зрители изначально отнеслись к «Алите» подозрительно. Одни жаловались на неправдоподобные спецэффекты, а другие недоумевали, зачем героине Розы Салазар с помощью графики увеличили глаза. Несмотря на это, многие все равно ждали проект. И, если верить первым реакциям с закрытого показа в Новой Зеландии, у Родригеса получилось сделать достойную адаптацию фантастической манги — красивое, энергичное и захватывающее кино.
Вот что они пишут.
«„Алита“ по-настоящему крута. Обязательно надо оценить в 3D».
«Посмотрел „Алиту“. Достижение в жанре фантастики, которое предлагает взглянуть на мир будущего, где живут победители и неудачники. Где киборг в исполнении Розы Салазар — могучий ангел возмездия. Ее игра с фотореалистичной графикой получилась удивительно тонкой. Единственная претензия: после просмотра хочется еще».
«Только что посмотрел „Алиту“, и фильм как бы снес мне крышу. Не дождусь момента, когда все его посмотрят. Пожалуйста, сделайте больше таких адаптаций манги/аниме!»
Пол Шири с сайта JoBlo активнее других рассказывал о своих впечатлениях от картины:
«„Алита“ — дикое, сильное кино с крутым экшеном, глубоким миром, при этом чрезвычайно эмоциональное. Все лежит на плечах прекрасной Алиты, и она полностью проработана. Сильная, неидеальная, трогательная и мятежная».
«В „Алите“ хватает сюрпризов, с мрачными сюжетными поворотами и жестким экшеном. Персонажи в фильме — полноценные личности, а не просто банальные цифровые существа. Много зрелищных моментов, но без потери интереса».
«Отличная музыка Джанки Экс-Эл заметна как в экшене, так и в тихих моментах. Эффекты, понятное дело, отличные, а дизайн персонажей интересный и необычный, с парой клевых камео. Фильм, который, определенно, стоит посмотреть в кинотеатре».
«И еще: 3D не мешает, и глаза от него не болят. Все снято в правильном формате и только улучшает ощущение от просмотра. Хочется уже посмотреть на экране IMAX».