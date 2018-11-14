Как часто герои «Звездных войн» говорят «нет»?

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YouTube-канал StarWarsKids решил пересчитать, как часто персонажи десяти фильмов франшизы «Звездные войны», начиная с приквелов и заканчивая спин-оффами, произносят «да» и «нет». Получившийся результат расставили в хронологическом порядке (за одним исключением в финале) и сложили в один забавный ролик.

В общей сложности выяснилось, что «нет» в «Звездных войнах» звучит гораздо чаще, чем «да» — 647 против 196.

Сейчас идут съемки девятого эпизода «Звездных войн», который должен завершить трилогию сиквелов и историю Скайуокеров. Сюжет картины держится в строгой тайне, хотя в сети периодически появляется разрозненная информация, включая слухи о предательстве генерала Хакса и молодом императоре Палпатине. Также стало известно, что действие развернется через год после событий «Пробуждения силы».

Российская премьера девятого эпизода «Звездных войн» состоится 19 декабря 2019 года.

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