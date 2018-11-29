Том Хиддлстон расскажет о молодости Локи в сериале Marvel

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Согласно сведениям сайта That Hashtag Show, мини-сериал о Локи, разрабатываемый для стрим-сервиса Disney+, сосредоточится на ранних приключениях популярного антигероя. Ожидалось, что Том Хиддлстон вернется в роли Локи, но если верить последним слухам, то он ограничится ролью рассказчика.

Точная структура сериала не уточняется. Предполагается, что Локи, погибший от рук Таноса в начале «Войны бесконечности», попал в мир мертвых Хельхейм, где и рассказывает историю своей жизни. Если информация подтвердится, то Marvel предстоит найти актера на роль молодого Локи.

В сентябре 2018-го стало известно, что Marvel и Disney начали работу над несколькими мини-сериалами, посвященными героям франшизы. Продюсер всей киновселенной Кевин Файги присматривает за производством проектов.

Кроме сериала о Локи, в разработке также находится проект о Вижене и Алой Ведьме, который напишет Жаклин Шеффер. По слухам, сюжет этого мини-сериала будет основан на комиксе Тома Кинга и Габриэля Х. Вальты. КиноПоиск рассказывал о нем в подборке нетипичных историй о супергероях.

Другой сериал за авторством Малкольма Спэллмана расскажет о приключениях друзей Капитана Америка — Зимнего Солдата и Сокола.

Все мини-сериалы должны выйти в будущем на стрим-сервисе Disney+.

That Hashtag Show

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