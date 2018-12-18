Продюсеры «Оскара» планируют собрать на сцене звезд «Мстителей»

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В свете того, что 91-я церемония вручения премии «Оскар» может пройти без ведущего, организаторы награждения решили сделать ставку на звезд, которые будут представлять номинантов и победителей. Кто именно будет объявлять категории, пока не известно, но, согласно THR, продюсеры намерены пригласить на сцену как можно больше звезд киновселенной Marvel.

Представители киноакадемии никак не прокомментировали информацию. Источники отмечают, что сейчас продюсеры рассматривают варианты того, как лучше всего ввести актеров в церемонию. Также стало известно, что многих звезд попросили отказаться от выступления на «Золотых глобусах».

Организаторы церемонии не называют, кто из «Мстителей» окажется на сцене. Но если учесть состав последних фильмов Marvel, то зрители награждения наверняка смогут увидеть Криса Эванса, Роберта Дауни-мл., Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Пола Радда, Джереми Реннера, Криса Хемсворта и многих других.

Для «Оскара» и канала ABC, транслирующего церемонию, появление звезд «Мстителей» поможет привлечь к экранам зрителей. Для Disney и Marvel это дополнительная реклама блокбастера «Мстители: Финал», премьера которого состоится 25 апреля.

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля.

THR

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