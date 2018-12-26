Аль Пачино заинтересовался сериалом об охотниках на нацистов

Аль Пачино заканчивает переговоры относительно съемок в драматическом сериале «Охота», который для стрим-сервиса Amazon разрабатывает режиссер «Прочь» Джордан Пил. Дэвид Вейл напишет сценарий 10-серийного проекта и возьмет на себя функции исполнительного продюсера. Альфонсо Гомес-Рехон может занять режиссерское кресло сериала.

Проект основан на реальной истории и рассказывает о группе американских граждан, которые в 1970-е занялись выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен нацистов, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

Одну из главных ролей в «Охоте» исполнит Логан Лерман. Он сыграет Джону Хейдельбаума, чья бабушка погибает от рук загадочного грабителя. Юноша отправляется на его поиски и оказывается втянутым в деятельность охотников на нацистов. Пачино досталась роль наставника Джоны.

Дата премьеры сериала пока не сообщается.

8 августа российские зрители смогут увидеть Пачино в девятом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Deadline