Трейлер «Бархатной бензопилы»: Опасный мир современного искусства

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Мир современного искусства населяют самые разные персонажи: ценители, знатоки, художники, воры, обманщики. Все они считают, что знают и любят настоящее искусство. Однажды они сталкиваются с чем-то необычным — потрясающими картинками пожилого художника-затворника. Он словно вложил в свои работы тайный смысл. Герои с жадностью кидаются на полотна, но быстро понимают: за краской и фигурами скрывается нечто зловещее.

Режиссер «Стрингера» Дэн Гилрой слегка оступился со своей предыдущей картиной «Роман Израэл, Esq.», но теперь вновь готовится порадовать зрителя. Трейлер «Бархатной бензопилы» тонко намекает, какую цену имеет человеческая жадность.

В фильме снялись Джейк Джилленхол, Джон Малкович, Билли Магнуссен, Тони Коллетт, Наталия Дайер, Рене Руссо, Давид Диггс и Том Стёрридж.

Премьера «Бархатной бензопилы» состоится на Netflix.

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