Трейлер «Бархатной бензопилы»: Опасный мир современного искусства

Мир современного искусства населяют самые разные персонажи: ценители, знатоки, художники, воры, обманщики. Все они считают, что знают и любят настоящее искусство. Однажды они сталкиваются с чем-то необычным — потрясающими картинками пожилого художника-затворника. Он словно вложил в свои работы тайный смысл. Герои с жадностью кидаются на полотна, но быстро понимают: за краской и фигурами скрывается нечто зловещее.