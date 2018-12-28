Средняя оценка фильмов на Rotten Tomatoes достигла рекордной отметки

Консультант по маркетингу Дэвид Гросс проанализировал данные агрегатора кинорецензий Rotten Tomatoes и высчитал среднюю оценку фильмов, выпущенных в широкий прокат начиная с 1997 года. Согласно данным Гросса, в 2018-м средний балл составил 57,2, что значительно выше показателя 1997 года. Свои расчеты Гросс опубликовал в виде графика.

Первые 14 лет средняя оценка держится приблизительно в районе одной отметки, и лишь в 2004-м наблюдается спад до 40,8. Варьируется также и количество релизов, получивших за выделанный отрезок времени положительные оценки. Гросс брал фильмы, выпущенные на 1000 или более экранах. Таким образом, в 2001 году лишь 33 фильма получили оценку в 60% или выше, а в 2007-м эта цифра выросла до 60 картин.

После 2010 года происходит достаточно резкий скачок. В 2011-м средний балл составил 49,9, а к 2018 году достиг 57,2. Вместе с этим выросло и количество фильмов с положительной оценкой — 41 в 2010-м и 74 в 2018-м.

Возможно, рост среднего балла связан с тем, что недавно Rotten Tomatoes включил в пул проверенных критиков 200 новых авторов. Гросс и сам не уверен, с чем связан подобный прирост, но считает, что не доверять оценкам резона нет. Наоборот, Гросс называет последние оценки более верными, особенно по сравнению с ранними показателями.

При этом Гросс, имеющий опыт работы в индустрии, добавил, что высокая средняя оценка не означает, что фильмы обязательно стали лучше. «В общем плане сильно ли они отличаются от проектов после 20 лет? Не думаю, — говорит он. — Как по мне, все они похожи».

Ранее Rotten Tomatoes опубликовал список из 100 картин, получивших в 2018 году самую высокую оценку у критиков. Первое место занял блокбастер Marvel «Черная Пантера» с 97% при 439 рецензиях.

Deadline