«Карточный домик» мог стать полнометражным фильмом с Аль Пачино

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В рамках круглого стола THR, сценарист Эрик Рот рассказал о работе над картиной «Звезда родилась» и между делом коснулся темы «Карточного домика», который он разработал совместно с Дэвидом Финчером. По словам Рота, прежде чем проект стал сериалом Netflix, к нему присматривался Майкл Манн.

«Один агент пришел ко мне с „Карточным домиком“, — говорит Рот. — Я знал о проекте, потому что мы с Майклом Манном и Аль Пачино одно время хотели сделать на его основе полнометражный фильм».

«Карточный домик» создан по мотивам одноименного романа Майла Доббса, опубликованного в 1989 году. В 1990-м книгу экранизировал BBC. Проект о беспринципном и аморальном политике Фрэнсисе оказался чрезвычайно популярным. В 2008 году о «Карточном домике» узнал Финчер и вместе с Ротом и Netflix начал работу над американской версией.

«Карточный домик» стал одной из первых и главных побед Netflix. Именно успех политической драмы с Кевином Спейси сделал из стрим-сервиса одного из главных поставщиков контента в мире.

В 1995-м, за год до того, как вышло третье продолжение британского «Карточного домика», Манн и Пачино выпустили боевик «Схватка». Картина об амбициозном политике, который по костям прокладывает себе путь наверх, могла стать вторым совместным проектом режиссера и актера.

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