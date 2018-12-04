Сценаристка «Капитана Марвел» напишет сериал об Алой Ведьме

Студия Marvel привлекла Жаклин Шеффер к работе над безымянным мини-сериалом, героями которого станут Вижн и Алая Ведьма. Шеффер, поработавшая над текстами «Капитана Марвел» и «Черной Вдовы», напишет сценарий проекта и возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

Сюжет мини-сериала не раскрывается, но ожидается, что Пол Беттани и Элизабет Олсен вернутся в ролях знакомых персонажей.

Алая Ведьма, она же Ванда Максимоф, дебютировала в киновселенной Marvel в 2015 году в блокбастере «Мстители: Эра Альтрона». Результат экспериментов барона Штрукера с Камнем Бесконечности, она обладает рядом способностей, включая телекинез и воздействие на сознание. Ведьма начинала в качестве злодейки, но впоследствии вступила в ряды Мстителей. Именно ее действия послужили катализатором для событий картины «Первый мститель: Противостояние».

Вместе с Ведьмой на экранах появился и Вижн — синтезоид, созданный Альтроном. Он задумывал сделать для себя идеальное тело, но из-за вмешательства Мстителей не успел перенести в оболочку свое сознание. В итоге Вижн смог обрести сознание и стал новым Мстителем.

Вероятно, мини-сериал покажет, как развивались отношения Ведьмы и Вижна между «Противостоянием» и «Войной бесконечности».

Параллельно с проектом о Вижне и Ведьме в разработке находится еще несколько сериалов о персонажах киновселенной Marvel. Один из них расскажет о Локи, а героями другого станут Зимний Солдат и Сокол. О первом пока ничего не известно, а вот второй напишет Малкольм Спэллман, сценарист «Империи».

Все проекты разрабатываются для стрим-сервиса Disney+. Точная дата премьеры пока не сообщалась.

THR