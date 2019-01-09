«Стекло» разбилось вдребезги: Критики о фильме Шьямалана

«Стекло» М. Найта Шьямалана — завершение трилогии, начатой в 2000 году картиной «Неуязвимый». Спустя почти 20 лет режиссер вернул на экраны стареющего супергероя Брюса Уиллиса и хитрого злодея Сэмюэла Л. Джексона. К ним присоединился страдающий от множественного расстройства личности герой Джеймса МакЭвоя, в котором скрывается безжалостный Зверь. Вместе они оказались в лечебнице, где их пытаются убедить, что в них нет ничего особенно. Но они еще себя покажут. Однако, если судить по первым рецензиям, Шьямалану не удалось повторить успех «Неуязвимого». Вместо этого получилась запутанная и грузная история, которая очень хочет понравиться зрителю, в связи с чем усиленно объясняет малейшие детали происходящего на экране. В итоге страдают персонажи и история. Вот что пишут рецензенты. Оуэн Глиберман, Variety: «Приятно видеть, что Шьямалан в какой-то степени вернулся к былой форме и восстановил свою способность рассказывать интересные истории. Только „Стекло“ занимает нас, но не захватывает; фильм перегруженный и неинтересный. Возможно, из-за того, что возвращение к собственному материалу выглядит несколько прагматично, а возможно, потому, что поток экранизаций комиксов, захвативший кинотеатры, лишил комиксы загадочности». Крис Нашавати, Entertainment Weekly: «Да, мир, созданный Шьямаланом, впечатляет, но было бы приятно, если бы зрители также могли что-нибудь почувствовать. В конечном итоге „Стекло“ — стакан, который полон лишь наполовину».

«Стекло»

Мэтт Сингер, Screencrush: «Если бы „Стекло“ было самостоятельной картиной и зрители впервые видели этих персонажей (и вопрос „Супергерои они или нет?“ мог стать настоящей загадкой), то тогда, возможно, все бы сработало. На деле „Стекло“ — сиквел не одного, а двух разных фильмов, которые достаточно точно ответили, что эти парни особенные. Шьямалан уже показал, насколько силен Дэвид и как Зверь может ползать по стенам. Какой смысл убеждать людей, чтобы потом пытаться их разубедить? Стали бы вы делать сиквел „Супермена“, где Лоис 45 минут пытается заставить Человека из стали поверить, что он на самом деле не умеет летать? По сути, именно это Шьямалан и сделал». Скотт Мендельсон, Forbes: «„Стекло“ — потрясающее разочарование и монументальный провал одного из моих любимых режиссеров. По крайней мере он подтверждает мою веру, что „Неуязвимому“ сиквел был не нужен. Если тогда грандиозная история о происхождении супергероя, поданная через призму кризиса среднего возраста, появилась слишком рано, чтобы зацепить зрителя (благодаря чему она, по сути, и остается уникальной годы спустя), то сейчас продолжение опоздало лет на десять. Оно не добавляет ничего ценного, не отвечает на вопросы популярного жанра и вместо этого активно оскверняет тщательно выстроенную мифологию. Картина настолько сосредоточена на сюжетных твистах и поворотах, что практически забывает о своих персонажах. Фильм выглядит как неадекватный и дешевый фанатский сиквел „Неуязвимого“ и своего рода пародия типичного провала Шьямалана времен 2000-х».

«Стекло»

Сэм Адамс, Slate: «В 2000-м „Неуязвимый“ выглядел как аномалия, супергеройский фильм, который отошел от веселья и закопался в саму суть жанра. В 2019 году, когда супергерои регулярно штурмуют кинотеатры и больше требуют подробных разъяснений, было бы интересно вернуться и расширить тот подход. К несчастью, именно подробные объяснения интересуют Шьямалана больше всего». Крис Эвангелиста, /Film: «По мере того как „Стекло“ разворачивалось на экране, я изо всех сил пытался найти хоть что-то, за что можно было бы уцепиться, как утопающий, хватающийся за спасительный жилет. Я так давно поддерживал Шьямалана и наслаждался его работами, что просмотр этого медлительного и неровного „Стекла“ потряс меня до глубины души. „Я что, все это время был не прав? — думал я. — Может, Шьямалан на самом деле плохой режиссер?“ Ответ — нет. В прошлом он демонстрировал тонкое знание киноязыка и мастерство владения камерой. Но в „Стекле“ ничего этого нет, только несколько интересных кадров посреди визуально бледной пустоты». Дэвид Эрлих, Indiewire: «Проблема „Стекла“ не в том, что его создатель всюду видит собственное отражение, и не в том, что он тщательно выделывает из фильма метафору для собственной непростой карьеры. Проблема „Стекла“ в том, что сколько-нибудь интригующий метанарратив гораздо богаче и интереснее идиотской истории, которую рассказывает Шьямалан. Штука со „Стеклом“ не в том, что нечего смотреть, а в том, что нечего скрывать. МакЭвой ползает по стенам в первые 20 минут, а Волшебник страны Оз уставился тебе прямо в лицо».

«Стекло»