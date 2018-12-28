Основатель Pixar возглавил анимационное подразделение студии Skydance

Сооснователь Pixar Джон Лассетер получил должность главы анимационного подразделения студии Skydance. Об этом сообщил владелец продюсерской компании Дэвид Элиссон. Лассетер заменит на этом посту Билла Дамашке, который в ближайшем будущем оставит компанию.

В ноябре 2017 года Лассетер был вынужден временно покинуть пост креативного директора Disney. Причиной стали заявления о неподобающем поведении Лассетера в отношении сотрудниц компании. Впоследствии стало известно, что он окончательно оставил студию.

По словам Элиссона, перед наймом Лассетера они тщательно взвесили все «за» и «против». «Джон признал и извинился за свои проступки, и в течение прошлого года, пока он не работал, он приложил все усилия, чтобы исправиться», — написал продюсер в официальном заявлении.

Элиссон также рассказал, что компания подключила к работе сторонних консультантов, которые тщательно рассмотрели все обвинения. В итоге было решено, что причин отказать Лассетеру в работе нет.

Назначение Лассетера в Голливуде встретили негативно. Общественные организации по защите прав женщин публично осудили решение Элиссона и Skydance. Они считают, что таким образом обесцениваются слова женщин, выступивших против Лассетера и рассказавших о его неподобающем поведении во время работы в Disney и Pixar.

Представители Time’s Up считают, что таким образом поддерживается система, в которой мужчины, наделенные властью, могут действовать без особых последствий.

Сейчас Skydance Animation, основанная в 2017 году, работает над двумя полнометражными анимационными фильмами — «Удачей» Алессандро Карлони и безымянным фэнтези-проектом Линды Вулвертон, сценаристки «Короля Льва».

Deadline