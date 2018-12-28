Основатель Pixar возглавил анимационное подразделение студии Skydance

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Сооснователь Pixar Джон Лассетер получил должность главы анимационного подразделения студии Skydance. Об этом сообщил владелец продюсерской компании Дэвид Элиссон. Лассетер заменит на этом посту Билла Дамашке, который в ближайшем будущем оставит компанию.

В ноябре 2017 года Лассетер был вынужден временно покинуть пост креативного директора Disney. Причиной стали заявления о неподобающем поведении Лассетера в отношении сотрудниц компании. Впоследствии стало известно, что он окончательно оставил студию.

По словам Элиссона, перед наймом Лассетера они тщательно взвесили все «за» и «против». «Джон признал и извинился за свои проступки, и в течение прошлого года, пока он не работал, он приложил все усилия, чтобы исправиться», — написал продюсер в официальном заявлении.

Элиссон также рассказал, что компания подключила к работе сторонних консультантов, которые тщательно рассмотрели все обвинения. В итоге было решено, что причин отказать Лассетеру в работе нет.

Назначение Лассетера в Голливуде встретили негативно. Общественные организации по защите прав женщин публично осудили решение Элиссона и Skydance. Они считают, что таким образом обесцениваются слова женщин, выступивших против Лассетера и рассказавших о его неподобающем поведении во время работы в Disney и Pixar.

Представители Time’s Up считают, что таким образом поддерживается система, в которой мужчины, наделенные властью, могут действовать без особых последствий.

Сейчас Skydance Animation, основанная в 2017 году, работает над двумя полнометражными анимационными фильмами — «Удачей» Алессандро Карлони и безымянным фэнтези-проектом Линды Вулвертон, сценаристки «Короля Льва».

Deadline

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