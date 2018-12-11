Стеллан Скарсгард сыграет барона Харконнена в экранизации «Дюны»

Стеллан Скарсгард присоединился к актерскому составу «Дюны» Дени Вильнёва. В новой адаптации фантастического романа Фрэнка Герберта актер исполнит роль барона Харконнена, беспринципного и безжалостного лидера дома Харконненов.

Вместе со Скарсгардом в картине снимаются Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон и Тимоти Шаламе, которому досталась роль главного героя — Пола, наследника дома Атрейдесов.

«Дюна» рассказывает о далеком будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Харконнены — главные противники рода Атрейдесов, их прямые противоположности, вражда с которыми продолжается уже много веков. Если Атрейдесы считаются благородными людьми чести, то Харконнены отличаются жадностью и зачастую не гнушаются использовать для достижения своих целей заговоры и интриги.

В 2019 году зрители смогут увидеть Скарсгарда в мини-сериале HBO «Чернобыль». Пятисерийный проект расскажет о печально знаменитой аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Variety