Слух дня: «Оскар-2019» пройдет без ведущего

Как сообщают источники Variety, Киноакадемия планирует полностью отказаться от ведущего для 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Вместо этого продюсеры награждения намерены сосредоточится на звездных гостях, которые будут объявлять номинантов каждой категории и шутить на заданные темы.

5 декабря стало известно, что ведущим «Оскаров» в этом году станет комик Кевин Харт. Однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но с приближением церемонии стало понятно: пост ведущего так и останется пустым.