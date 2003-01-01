Промокадр сериала «Новый Папа»: Их святейшества Джуд Лоу и Джон Малкович

Вместе Лоу и Малковичем в восьмисерийном продолжении снимутся Марк Иванир, Генри Гудман, Ульрих Томсен и Массимо Гини. Вернется ли кто-то из актеров «Молодого Папы» не уточняется.

Соррентино написал сценарий «Нового Папы» совместно с Умберто Контарелло, своим регулярным соавтором, и Стефано Бисесом.

Сюжет не раскрывается. Продолжение, судя по всему, сохранит в себе элементы оригинала, но при этом будет самостоятельным произведением. Белардо останется в качестве персонажа второго плана при герое Малковича.

Премьера «Молодого Папы» состоялась 21 октября 2016 года. 10-серийный проект рассказывает историю италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием XIII. Ленни — сложный человек, который ведет себя эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на посту папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут свои интриги против него.

Работа над новым сезоном началась в 2017 году. Сейчас съемки проходят в Венеции.

«Новый Папа» увидит свет в ноябре 2019 года.

Variety