Американские операторы выбрали 100 лучших фильмов в истории кино

В честь 100-летия организации Американское общество кинооператоров составило список из 100 лучших фильмов ХХ века. Список призван напомнить о вкладе операторов в создание кино и включает в себя «Касабланку», «Бразилию», «Матрицу» и «Чужого».

Топ-10 картин по мнению операторов:

1. «Лоуренс Аравийский»;

2. «Бегущий по лезвию»;

3. «Апокалипсис сегодня»;

4. «Гражданин Кейн»;

5. «Крестный отец»;

6. «Бешеный бык»;

7. «Конформист»;

8. «Дни жатвы»;

9. «2001 год: Космическая одиссея»;

10. «Французский связной».

Полностью со списком можно ознакомиться на сайте организации.

«Мы хотим привлечь внимание к самым выдающимся достижениям операторского искусства, — говорит Стивен Фирберг, составитель списка. — Мы не подразумеваем, что одни достижения лучше других».

Для составления списка члены общества представил от 10 до 25 фильмов, которые так или иначе вдохновили их или помогли по-новому взглянуть на операторскую работу.

В честь юбилея также был сделан ролик, где собраны разные проекты, напоминающие о работе кинооператоров: