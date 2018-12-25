Американские операторы выбрали 100 лучших фильмов в истории кино

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В честь 100-летия организации Американское общество кинооператоров составило список из 100 лучших фильмов ХХ века. Список призван напомнить о вкладе операторов в создание кино и включает в себя «Касабланку», «Бразилию», «Матрицу» и «Чужого».

Топ-10 картин по мнению операторов:

1. «Лоуренс Аравийский»;
2. «Бегущий по лезвию»;
3. «Апокалипсис сегодня»;
4. «Гражданин Кейн»;
5. «Крестный отец»;
6. «Бешеный бык»;
7. «Конформист»;
8. «Дни жатвы»;
9. «2001 год: Космическая одиссея»;
10. «Французский связной».

Полностью со списком можно ознакомиться на сайте организации.

«Мы хотим привлечь внимание к самым выдающимся достижениям операторского искусства, — говорит Стивен Фирберг, составитель списка. — Мы не подразумеваем, что одни достижения лучше других».

Для составления списка члены общества представил от 10 до 25 фильмов, которые так или иначе вдохновили их или помогли по-новому взглянуть на операторскую работу.

В честь юбилея также был сделан ролик, где собраны разные проекты, напоминающие о работе кинооператоров:

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