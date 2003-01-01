«Фаворитка» лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

Британская киноакадемия объявила претендентов на свою награду. В этом году самое большое количество номинаций (12) собрала лента Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Картина о жизни при дворе королевы Анны может, среди прочего, одержать победу в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса» (Оливия Колман).

Номинанты на премию BAFTA:

Лучший фильм

«Звезда родилась»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Фаворитка»

«Черный клановец»

Лучший британский фильм

«Богемская рапсодия»

«Зверь»

«Маккуин»

«Стэн и Олли»

«Тебя никогда здесь не было»

«Фаворитка»