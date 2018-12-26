Сериал «Западное крыло» может вернуться на телеэкраны

Актер и режиссер сериала «Западное крыло» Ричард Шифф рассказал в интервью, что уже несколько раз обсуждал с Аароном Соркином возрождение популярной политической драмы. По его словам, Соркин поддержал идею перезапуска «Западного крыла», но добавил, что его героями должны стать члены новой администрации.

При этом Шифф считает, что действие стоит перенести из Белого дома, который в последнее время используется слишком часто. «Мое представление о сериале в Белом доме напоминает „Карточный домик“, что очень соответствует нынешней администрации, и „Вице-президента“».

«Знаете, если совместить „Вице-президента“ и „Карточный домик“, то получите эту администрацию, — продолжает актер. — Отличная идея. Где на самом деле происходит политика? В этом весь вопрос».