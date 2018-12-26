Сериал «Западное крыло» может вернуться на телеэкраны

Актер и режиссер сериала «Западное крыло» Ричард Шифф рассказал в интервью, что уже несколько раз обсуждал с Аароном Соркином возрождение популярной политической драмы. По его словам, Соркин поддержал идею перезапуска «Западного крыла», но добавил, что его героями должны стать члены новой администрации.
При этом Шифф считает, что действие стоит перенести из Белого дома, который в последнее время используется слишком часто. «Мое представление о сериале в Белом доме напоминает „Карточный домик“, что очень соответствует нынешней администрации, и „Вице-президента“».
«Знаете, если совместить „Вице-президента“ и „Карточный домик“, то получите эту администрацию, — продолжает актер. — Отличная идея. Где на самом деле происходит политика? В этом весь вопрос».
Премьера «Западного крыла» состоялась в сентябре 1999 года. Проект рассказывает о работе вымышленной администрации президента США от партии демократов Джозайи Бартлета, роль которого исполнил Мартин Шин. В сценарии Соркин отказался от привычных историй о заговорах и политических интригах. Вместо этого сериал показывает повседневную рутину — законотворчество, работу с Конгрессом, правительством и прочими организациями и учреждениями, политические торги, дипломатическую работу и отношения с прессой.
Зрители и критики тепло приняли «Западное крыло», благодаря чему сериал стал одним из самых награждаемых проектов в истории американского телевидения. На счету «Западного крыла» два «Золотых глобуса» и 26 премий «Эмми», в том числе в номинации «Лучший драматический сериал».
Подробнее о том, каким был сериал «Западное крыло» и как он получил культовый статус, КиноПоиск рассказывал здесь.