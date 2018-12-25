Трейлер драмы «Профессор и безумец»: Мэл Гибсон, Шон Пенн и словарь

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«Профессор и безумец» — биографическая лента, посвященная двум людям. Один из них — Джеймс Мюррей (Мэл Гибсон), создатель Оксфордского словаря английского языка, состоящего из 12 томов. Второй — военный хирург Уильям Честер Майнор (Шон Пенн), регулярно присылавший для словаря конверты с новыми определениями. Когда Мюррей решил познакомиться с Майонором, ему для этого пришлось приехать в тюремный приют для душевнобольных. Майнор был помещен туда, после того как в приступе паранойи застрелил прохожего.

Фильм основан на книге Саймона Винчестера «Учитель и безумец: История убийства, сумасшествия и создания Оксфордского словаря английского языка», права на которую Гибсон приобрел еще в 1998 году. Картина долгое время находилась в разработке, а после окончания съемочного процесса столкнулась с новыми проблемами: Гибсон начал судиться со студией Voltage Pictures.

В итоге, несмотря на все сложности, лента все-таки увидит свет в 2019 году. Российская премьера состоится 6 июня.

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