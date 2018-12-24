Постановщица «Защитников» снимет приквел «Игры престолов»

С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами «Декстер», «Джессика Джонс», «Мост» и «Винил», поставит для HBO пилотный эпизод приквела «Игры престолов». Кларксон не только снимет пилот, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.

Также стал известен основной актерский состав сериала под неофициальным названием «Долгая ночь». Вместе с ранее заявленными Наоми Уоттс и Джошем Уайтхаусом в проекте снимутся Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и Тоби Регбо.

Сценарий сериала Джордж Р. Р. Мартин написал совместно с Джейн Голдман, сценаристкой фильмов «Звездная пыль», «Люди Икс: Первый класс» и «Дом странных детей мисс Перегрин». Голдман также же возьмет на себя функции шоураннера проекта.

Канал HBO пока официально не объявил название сериала, но, согласно Мартину, проект должен называться «Долгая ночь» — в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение.

Приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе и тайну происхождения Белых ходоков.

В апреле 2018 года стало известно, что Кларксон станет первой женщиной-режиссером в истории «Звездного пути» и поставит четвертый фильм франшизы. С того момента она успела поработать над сериалами «Соучастник» и «Наследники».

Дата премьеры «Долгой ночи» не сообщается. Приквел стоит ожидать не ранее чем через год после завершения «Игры престолов», в 2020 году.

Variety

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