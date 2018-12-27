Брэдли Купер дважды номинирован на премию гильдии режиссеров

Режиссерская гильдия (DGA) объявила номинантов своей премии — одной из самых престижных в американской киноиндустрии. В этом году сразу две номинации получил Брэдли Купер, постановщик драмы «Звезда родилась».

При этом среди номинантов отсутствует Дэмьен Шазелл, считавшийся одним из фаворитов оскаровской гонки. Гильдия также не стала номинировать Барри Дженкинса за его драму «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Номинанты в этом году выглядят следующим образом:

Лучший режиссер полнометражного фильма

Адам МакКей – «Власть»;

Альфонсо Куарон – «Рома»;

Брэдли Купер – «Звезда родилась»;

Питер Фаррелли – «Зеленая книга»;

Спайк Ли – «Черный клановец»;

Лучший режиссерский дебют

Бо Бернэм – «Восьмой класс»;

Брэдли Купер – «Звезда родилась»;

Бутс Райли – «Простите за беспокойство»;

Карлос Лопес Эстрада – «Слепые пятна»;

Мэтт Хейнеман – «Частная война»;

Премия DGA — отличный индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции „Арго“».

71-я церемония вручения премий DGA пройдет 2 февраля.

Deadline