Дэвид Финчер и Тим Миллер разработают для Netflix мультантологию

Дэвид Финчер и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер объединились для создания анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots). Проект разрабатывается для стрим-сервиса Netflix и будет состоять из 18 короткометражных мультфильмов, включающих в себя истории в жанре фантастики, хоррора, фэнтези и комедии.

Каждый эпизод будет выполнен в своем стиле. Создатели обещают показать зрителю «разумные молочные продукты, солдатов-оборотней, диких роботов, мусорных монстров, киборгов охотников за головами, инопланетных пауков и кровожадных демонов».