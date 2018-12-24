Дэвид Финчер и Тим Миллер разработают для Netflix мультантологию

Дэвид Финчер и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер объединились для создания анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots). Проект разрабатывается для стрим-сервиса Netflix и будет состоять из 18 короткометражных мультфильмов, включающих в себя истории в жанре фантастики, хоррора, фэнтези и комедии.
Каждый эпизод будет выполнен в своем стиле. Создатели обещают показать зрителю «разумные молочные продукты, солдатов-оборотней, диких роботов, мусорных монстров, киборгов охотников за головами, инопланетных пауков и кровожадных демонов».
Миллер и Финчер спродюсируют антологию совестно с Джошуа Доненом и Дженнифер Миллер.
Финчер ранее уже сотрудничал с Netflix и создал для стриминг-платформы сериалы «Охотник за разумом» и «Карточный домик». В ближайшее время режиссер планирует заняться постановкой сиквела «Войны миров Z».
Сейчас Тим Миллер вместе с Джеймсом Кэмероном работает над перезапуском «Терминатора».