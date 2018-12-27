Гильдия сценаристов Америки назвала номинантов своей премии

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно из-за этого в списке номинантов нет «Фаворитки», «Дневника пастыря» и «Человека на Луне». Несмотря на эти ограничения, все картины могут впоследствии получить номинацию на «Оскар».

Номинанты на премию WGA в области кино в 2019-м следующие:

Оригинальный сценарий

«Власть» — Адам МакКей

«Восьмой класс» — Бо Бернэм

«Зеленая книга» — Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри и Питер Фаррелли

«Рома» — Альфонсо Куарон

«Тихое место» — Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински

Адаптированный сценарий

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — Барри Дженкинс и Джеймс Болдуин

«Звезда родилась» — Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс

«Сможете ли вы меня простить?» — Николь Холофсенер и Джефф Уитти

«Черная Пантера» — Райан Куглер и Джо Роберт Коул

«Черный клановец» — Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц и Кевин Уиллмотт

Сценарий документального фильма

«Ванны над Бродвеем» — Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт

«Поколение благополучия» — Лорен Гринфилд

«В поисках величия» — Гейб Польски

«Фаренгейт 11/9» — Майкл Мур

Лауреаты премии WGA станут известны 17 февраля.

IndieWire

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Яндекс.Дзене, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.