Дэйв Батиста получил роль в «Дюне» Дени Вильнева

Дэйв Батиста присоединился к актерскому составу «Дюны» — экранизации одноименного фантастического роман Фрэнка Герберта. Режиссерское кресло проекта занимает Дени Вильнёв, с которым актер до этого работал над фильмом «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий адаптации написал Эрик Рот.

Кого именно сыграет Батиста не уточняется. Вместе с ним в картине снимаются Ребекка Фергюсон и Тимоти Шаламе, который исполнит в экранизации главную роль.

Действие романа развивается в далеком будущем на планете Арракис, также известной как Дюна. На открытой местности здесь властвуют песчаные черви, в пещерах затаились скитальцы-фремены, а главным ресурсом является таинственное вещество под названием пряность. За власть над планетой борются дома Атрейдесов и Харконненов. Главный герой — наследник дома Атрейдесов, Пол, которого население Дюны принимает за мессию.

«Дюна» впервые увидела свет 1965 году и быстро стала популярной, завоевав две главные научно-фантастические премии — «Хьюго» и «Небьюла». Впоследствии Герберт написал к нему несколько продолжений.

В 1984 году роман на большой экран перенес Дэвид Линч. Его «Дюна» стала разочарованием как для критиков, так и для зрителей. Со временем лента приобрела культовый статус. Гораздо позже роман мигрировал на телевидение, а «Дети Дюны» познакомили американского зрителя с Джеймсом МакЭвоем.

В 2019 году зрители смогут увидеть Батисту сразу в нескольких проектах. 25 апреля актер вернется на экраны в роли Дракса в четвертых «Мстителях», а 11 июля выйдет комедийный боевик «Стубер». Также в кинотеатрах ожидает шпионская комедия «Мой шпион».

Variety