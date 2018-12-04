Трейлер «Капитана Марвел»: Героями не рождаются

После выхода первого трейлера «Капитана Марвел» определенная группа зрителей в сети начала жаловаться, что главная героиня мало улыбается, а исполнительнице главной роли Бри Ларсон не хватает харизмы. Словно в ответ на это, студия Marvel выпустила новый ролик, гораздо более расслабленный, особенно по сравнению с предыдущими.

Кэрол Дэнверс была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта — она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказывалась вдали от родной Земли, на другой планете. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической империи.

Оставить пост ее заставляет угроза, нависшая над Землей: раса скруллов под предводительством кровожадного Талоса начала операцию по незаметному захвату планеты. Дэнверс планирует остановить вторжение и отправляется на родную планету, где знакомится с молодым оперативником Щ.И.Т.а Ником Фьюри.

Российская премьера «Капитана Марвел» состоится 7 марта 2019 года.