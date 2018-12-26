Проморолик HBO: Новые моменты из «Игры престолов» и «Хранителей»

Канал HBO опубликовал проморолик, в котором представил разные проекты 2019 года. Кроме третьего сезона «Настоящего детектива» и продолжения сериала «Большая маленькая ложь» в ролике можно также заметить кадры из заключительного сезона «Игры престолов» и многосерийной экранизации «Хранителей» от Дэймона Линделофа .

Из «Хранителей», по большей части, представлены только разные персонажи в масках: желтых, золотых, красных и с черепом. В финале фрагмента на экране появляется Джереми Айронс, играющий в сериале пожилого Адриана Вейдта, героя известного под именем Озимандии.

Сериал Линделофа не будет прямым продолжением оригинального комикса. Вместо этого шоураннер планирует переработать идеи Алана Мура и Дэйва Гибсона и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы. Он признается, что в проекте появятся новые персонажи, лица и маски, а действие разворачивается в мире, столь любовно созданном Муром.

HBO тщательно скрывает сюжет восьмого сезона «Игры престолов» и не торопится выпускать трейлер сериала. В ролик, тем не менее, попали два коротких момента: с воскрешенным драконом Визерионом и знакомством Сансы Старк с Дайенерис Таргариен.

Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, идущей с Севера. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.

Первая серия восьмого сезона «Игры престолов» ожидается в апреле 2019 года (сериал одновременно будет доступен зрителям HBO и «Амедиатеки»), но дата премьеры «Хранителей» пока не сообщается.

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