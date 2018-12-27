В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Награждение вновь прошло на территории отеля «Беверли Хилтон». В этом году его вели Энди Сэмберг и Сандра О.

«Лучшим драматическим фильмом» ассоциация выбрала биографическую ленту о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший в картине главную роль, удостоился премии в категории «Лучший актер в драматическом фильме».

Картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», рассказывающая о чернокожем музыканте, который путешествует по Югу Америки в компании белого водителя, получила «Глобусы» в трех категориях — «Комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (Махершала Али).

Альфонсо Куарона отметили как лучшего режиссера за работу над драмой «Рома». Черно-белая лента, которую выпустил стрим-сервис Netflix, также одержала победу как «Лучший зарубежный фильм».

Кристиан Бэйл, победивший в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Власть», поблагодарил со сцены Сатану. «Спасибо, Сатана, что вдохновил меня на эту роль», — пошутил актер, принимая награду.

Премии Сесила Б. ДеМилля в этом году удостоился Джефф Бриджес.