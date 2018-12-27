В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Награждение вновь прошло на территории отеля «Беверли Хилтон». В этом году его вели Энди Сэмберг и Сандра О.
«Лучшим драматическим фильмом» ассоциация выбрала биографическую ленту о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший в картине главную роль, удостоился премии в категории «Лучший актер в драматическом фильме».
Картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», рассказывающая о чернокожем музыканте, который путешествует по Югу Америки в компании белого водителя, получила «Глобусы» в трех категориях — «Комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (Махершала Али).
Альфонсо Куарона отметили как лучшего режиссера за работу над драмой «Рома». Черно-белая лента, которую выпустил стрим-сервис Netflix, также одержала победу как «Лучший зарубежный фильм».
Кристиан Бэйл, победивший в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Власть», поблагодарил со сцены Сатану. «Спасибо, Сатана, что вдохновил меня на эту роль», — пошутил актер, принимая награду.
Премии Сесила Б. ДеМилля в этом году удостоился Джефф Бриджес.
Лучшим драматическим сериалом HFPA признала шпионский проект «Американцы», а среди многосерийных комедий победу одержал «Метод Комински» от Netflix.
Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в сериале «Удивительная миссис Мейзел» домохозяйку, которая в 1950-х хочет работать на ниве стендапа, вновь получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в комедийном сериале.
Победители и номинанты:
Лучший драматический фильм
«Богемская рапсодия»
«Черный клановец»
«Черная Пантера»
«Звезда родилась»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучшая комедия или мюзикл
«Зеленая книга»
«Безумно богатые азиаты»
«Фаворитка»
«Власть»
«Мэри Поппинс возвращается»
Лучший актер в драматическом фильме
Рами Малек — «Богемская рапсодия»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
Лукас Хеджес — «Стертая личность»
Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Кристиан Бэйл — «Власть»
Лин-Мануэль Миранда — «Мэрри Поппинс возвращается»
Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Роберт Редфорд — «Старик с пистолетом»
Джон Си Райли — «Стэн и Олли»
Лучшая актриса в драматическом фильме
Гленн Клоуз — «Жена»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Николь Кидман — «Время возмездия»
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Розамунд Пайк — «Частная война»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Оливия Колман — «Фаворитка»
Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»
Элси Фишер — «Восьмой класс»
Шарлиз Терон — «Талли»
Констанс Ву — «Безумно богатые азиаты»
Лучший актер второго плана
Махершала Али — «Зеленая книга»
Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»
Ричард И. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Адам Драйвер — «Черный клановец»
Сэм Рокуэлл — «Власть»
Лучшая актриса второго плана
Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Эми Адамс — «Власть»
Клер Фой — «Человек на Луне»
Эмма Стоун — «Фаворитка»
Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
Лучший режиссер
Альфонсо Куарон — «Рома»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Питер Фаррелли — «Зеленая книга»
Адам МакКей — «Власть»
Спайк Ли — «Черный клановец»
Лучший сценарий
«Зеленая книга»
«Рома»
«Фаворитка»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Власть»
Лучший зарубежный фильм
«Рома»
«Капернаум»
«Девочка»
«Работа без авторства»
«Магазинные воришки»
Лучший анимационный фильм
«Человек-паук: Через вселенные»
«Суперсемейка 2»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
«Ральф против интернета»
Лучшая музыка
«Человек на Луне»
«Тихое место»
«Остров собак»
«Черная Пантера»
«Мэри Поппинс возвращается»
Лучшая песня
«Shallow» — «Звезда родилась»
«All The Stars» — «Черная Пантера»
«Girl in the Movies» — «Пышка»
«Requiem for a Private War» — «Частная война»
«Revelation» — «Стертая личность»
Лучший драматический сериал
«Американцы»
«Телохранитель»
«Возвращение домой»
«Убивая Еву»
«Поза»
Лучший актер в драматическом сериале
Ричард Мэдден — «Телохранитель»
Джейсон Бейтман — «Озарк»
Стэфан Джеймс — «Возвращение домой»
Мэттью Риз — «Американцы»
Билли Портер — «Поза»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Сандра О — «Убивая Еву»
Джулия Робертс — «Возвращение домой»
Катрина Балф — «Чужестранка»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Кери Расселл — «Американцы»
Лучший комедийный сериал
«Метод Комински»
«Барри»
«В лучшем мире»
«Шучу»
«Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер в комедийном сериале
Майкл Дуглас — «Метод Комински»
Саша Барон Коэн — «Кто есть Америка»
Джим Керри — «Шучу»
Дональд Гловер — «Атланта»
Билл Хейдер — «Барри»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Кристен Белл — «В лучшем мире»
Кэндис Берген — «Мерфи Браун»
Элисон Бри — «Блеск»
Дебра Мессинг — «Уилл и Грейс»
Лучший телефильм или мини-сериал
«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
«Алиенист»
«Побег из тюрьмы Даннемора»
«Острые предметы»
«Чрезвычайно английский скандал»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Антонио Бандерас — «Гений»
Даниэль Брюль — «Алиенист»
Бенедикт Камбербэтч — «Патрик Мелроуз»
Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
Эми Адамс — «Острые предметы»
Конни Бриттон — «Грязный Джон»
Лора Дерн — «Рассказ»
Реджина Кинг — «Семь секунд»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
Алан Аркин — «Метод Комински»
Киран Калкин — «Наследники»
Эдгар Рамирес — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Патриша Кларксон — «Острые предметы»
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»
Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»
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