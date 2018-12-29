Дэнни ДеВито снимется в сиквеле «Джуманджи: Зов джунглей»

Дэнни ДеВито присоединился к актерскому составу продолжения картины «Джуманджи: Зов джунглей». В сиквеле также планирует сняться Аквафина, которая сейчас ведет переговоры со студией Sony.

Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан вернутся в продолжении в знакомых ролях. Режиссер «Зова джунглей» Джейк Кэздан займет режиссерское кресло сиквела.

Сюжет «Джуманджи 2» не раскрывается. Неизвестно даже, кого сыграют ДеВито и Аквафина.

«Джуманджи: Зов джунглей» — продолжение фильма 1995 года. Картина появилась в кинотеатрах практически одновременно с «Последними джедаями» и некоторое время оставалась незамеченной, но в итоге показала в прокате отличные результаты.

При бюджете в 90 млн долларов лента собрала в Штатах 317 млн долларов. С выходом на международный рынок сумма сборов выросла до 769 млн долларов, а в итоге составила 962 млн долларов. Студия не задумываясь начала работу над сиквелом.

«Джуманджи 2» ожидается в кинотеатрах 12 декабря 2019 года.

28 марта зрители смогут увидеть Дэнни ДеВито в фильме Тима Бёртона «Дамбо».

Variety