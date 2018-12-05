«Черная Пантера» номинирована на премию Гильдии продюсеров

Продюсерская гильдия (PGA) объявила кинематографических и телевизионных номинантов своей премии. За самую престижную награду имени продюсера Дэррила Ф. Занука соревнуется 10 фильмов, в том числе «Черная Пантера», «Богемская рапсодия», «Фаворитка» и комедия «Безумно богатые азиаты». При этом члены гильдии не отметили драму Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», которая в свое время считалась будущим фаворитом наградного сезона.
В сериальных категориях номинации получили «Американцы», «Рассказ служанки», «Барри» и «Удивительная миссис Мейзел».
Первая премия PGA была вручена в 1989 году, причем после «Оскаров». С 1990-го продюсеры отдают свою награду до «Оскаров», став своего рода влиятельной силой. С 2009 году гильдия расширила бюллетень до 10 номинантов и приняла преференциальную систему подсчета голосов, как и у киноакадемии. С тех пор по номинантам PGA можно предсказать картины, которые будут номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
В 2018 году продюсерская гильдия отдала предпочтение картине Гильермо дель Торо «Форма воды», которая в итоге взяла награду как «Лучший фильм» на 90-й церемонии вручения премии «Оскар».
Номинанты PGA:
Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
«Безумно богатые азиаты» — Нина Джейкобсон, Джон Пенотти, Брэд Симпсон;
«Богемская рапсодия» — Грэм Кинг;
«Власть» — Меган Эллисон, Уилл Феррелл, Деде Гарднер, Адам МакКей;
«Звезда родилась» — Брэдли Купер, Билл Гербер, Линетт Хауэлл;
«Зеленая книга» — Джим Бёрк, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли, Ник Валлелонга, Чарльз Б. Весслер;
«Рома» — Альфонсо Куарон, Габриела Родригес;
«Тихое место» — Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэдли Фуллер;
«Фаворитка» — Сеси Демпси, Эд Гвини, Ли Магидэй, Йоргос Лантимос;
«Черная Пантера» — Кевин Файги;
«Черный клановец» — Джейсон Блум, Спайк Ли, Рэймонд Мэнсфилд, Джордан Пил, Шон МакКиттрик;
Премия за продюсирование анимационного фильма
«Гринч» — Джанет Хили, Кристофер Меледандри;
«Остров собак»;
«Ральф против интернета» — Кларк Спенсер;
«Суперсемейка 2» — Джон Лассетер, Николь Паради Гриндл, Джон Уокер;
«Человек-паук: Через вселенные» — Ави Арад, Фил Лорд, Крис Миллер, Эми Паскаль, Кристина Стейнберг;
Премия за продюсирование документального фильма
«Будешь моим соседом?» — Кэрин Капотосто, Николас Ма, Морган Невилл;
«Далеко в Окаванго» — Нейл Гелинас;
«Свободный подъем в одиночку» — Джимми Чин, Шеннон Дилл, Ивэн Хэйес;
«Стена рассвета» — Джош Лоуелл, Филипп Мандерла, Питер Мортимер;
«Три одинаковых незнакомца» — Бэкки Рид, Грэйс Хьюз-Халлетт;
«Хэл» — Кристин Биби, Джонатан Линч, Брайан Морроу;
RBG — Джули Коэн, Бетси Уэст;
Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала
«Американцы», шестой сезон;
«Лучше звоните Солу», четвертый сезон;
«Озарк», второй сезон;
«Рассказ служанки», второй сезон;
«Это мы», третий сезон;
Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала
«Атланта», второй сезон;
«Барри», первый сезон;
«Блеск», второй сезон;
«В лучшем мире», третий сезон;
«Удивительная миссис Мейзел», второй сезон;
Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала
«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»;
«Маньяк»;
«Острые предметы»;
«Побег из тюрьмы Даннемора»;
«Романовы»;
Премия за продюсирование стриминг- или телефильма
«451 градус по Фаренгейту»;
«Восьмое чувство: Вместе до конца»;
«Король Лир»;
«Мой ужин с Эрве»;
«Патерно»;
Лауреаты премии PGA станут известны 19 января.
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