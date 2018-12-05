«Черная Пантера» номинирована на премию Гильдии продюсеров

Продюсерская гильдия (PGA) объявила кинематографических и телевизионных номинантов своей премии. За самую престижную награду имени продюсера Дэррила Ф. Занука соревнуется 10 фильмов, в том числе «Черная Пантера», «Богемская рапсодия», «Фаворитка» и комедия «Безумно богатые азиаты». При этом члены гильдии не отметили драму Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», которая в свое время считалась будущим фаворитом наградного сезона.

В сериальных категориях номинации получили «Американцы», «Рассказ служанки», «Барри» и «Удивительная миссис Мейзел».

Первая премия PGA была вручена в 1989 году, причем после «Оскаров». С 1990-го продюсеры отдают свою награду до «Оскаров», став своего рода влиятельной силой. С 2009 году гильдия расширила бюллетень до 10 номинантов и приняла преференциальную систему подсчета голосов, как и у киноакадемии. С тех пор по номинантам PGA можно предсказать картины, которые будут номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В 2018 году продюсерская гильдия отдала предпочтение картине Гильермо дель Торо «Форма воды», которая в итоге взяла награду как «Лучший фильм» на 90-й церемонии вручения премии «Оскар».

Номинанты PGA:

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

«Безумно богатые азиаты» — Нина Джейкобсон, Джон Пенотти, Брэд Симпсон;

«Богемская рапсодия» — Грэм Кинг;

«Власть» — Меган Эллисон, Уилл Феррелл, Деде Гарднер, Адам МакКей;

«Звезда родилась» — Брэдли Купер, Билл Гербер, Линетт Хауэлл;

«Зеленая книга» — Джим Бёрк, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли, Ник Валлелонга, Чарльз Б. Весслер;

«Рома» — Альфонсо Куарон, Габриела Родригес;

«Тихое место» — Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэдли Фуллер;

«Фаворитка» — Сеси Демпси, Эд Гвини, Ли Магидэй, Йоргос Лантимос;

«Черная Пантера» — Кевин Файги;

«Черный клановец» — Джейсон Блум, Спайк Ли, Рэймонд Мэнсфилд, Джордан Пил, Шон МакКиттрик;