3-й сезон «Очень странных дел» увидит свет 4 июля

Netflix опубликовал короткий ролик и объявил дату релиза третьего сезона «Очень странных дел» : сериал вернется на экраны 4 июля 2019 года. Видео состоит из фрагментов новогодней передачи Дика Кларка 1985 года, рекламы торгового центра Starcourt и компьютерных экранов, где скрыта фраза: «Когда синий и желтый встретятся на западе».

Netflix также поделился первым постером третьего сезона с теглайном: «Одно лето может изменить все».

Сюжет третьего сезона не раскрывается. Известно лишь, что в истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе.

Кроме основного актерского состава, знакомого зрителю по первым сезонам, в третьем появятся и новые персонажи, включая продажного мэра Хокинса в исполнении Кэри Элвиса.