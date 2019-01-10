Трейлеры недели: Продавцы сенбернаров, злая Таня и железное небо

Чем обычно занят среднестатистический индийский киногерой? Конечно же, борьбой с несправедливостью и коррупцией в отдельно взятом регионе. Мужчина красиво раскидывает соперников, замедленно скачет на лошади и периодически напоминает врагам, что тот, кто не выйдет с ним один на один, не мужик. 2. «Железное небо 2», режиссер Тимо Вуоренсола

Продолжение культового фантастического треша об альтернативной истории и похождениях недобитых нацистов. События разворачиваются через 20 лет. После ядерной войны остатки человечества живут на той самой лунной базе и вскоре, видимо, совсем прекратят существование. Чтобы спасти свою расу, отважная женщина отправляется на Землю, которую захватили гнусные рептилоиды. Имеется Гитлер верхом на тираннозавре и гонки на трицератопсовых колесницах. 3. «За мечтой», режиссер Макс Мингелла

Музыкальная драма о талантливой девочке, которая мечтает стать звездой. Эль Фаннинг поет песни Робин, Элли Голдинг, Энни Леннокс, Карли Рэй Джепсен и многих других исполнительниц. 4. «Рожденный стать королем», режиссер Джо Корниш

Аниме-фильм о похождениях бывшего японского офисного сотрудника, перерожденного в теле белокурой девочки Тани Дегуршав, продолжение популярного сериала. Несмотря на милую внешность, наша Таня известна не тем, что громко плачет, а безжалостным характером и отличными боевыми качествами. В 1926 году воительница со своим несокрушимым батальоном магов победно возвращается на родину. Но вместо празднования успешного завершения миссии Таню снова зовет долг. Страна сталкивается с угрозой новой войны — на этот раз с Россией. 6. «Синдикат сенбернаров», режиссер Мадс Брюггер

Псевдодокументальная лента о парочке энтузиастов-бизнесменов, которые отправляются в Китай, чтобы сделать состояние на рынке домашних животных. В качестве питомцев они предлагают ни много ни мало сенбернаров. Только разводить собак, оказывается, не так просто, и скоро все предприятие рискует накрыться медным тазом. 7. «Смеяться последним», режиссер Грег Притикин

Вышедший на пенсию менеджер Эл Харт случайно натыкается на своего самого первого клиента — комика Бадди Грина, который оставил шоу-бизнес 50 лет назад. Эл видит в Бадди возможность вернуться в игру и уговаривает того сбежать из дома престарелых и отправиться в турне. 75-летний Чеви Чейз и 71-летний Ричард Дрейфусс идеально подходят на роли ветеранов индустрии, слишком списанных со счетов. 8. «Убийства в Амитивилле», режиссер Дэниэл Фаррандс