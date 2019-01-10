Трейлеры недели: Продавцы сенбернаров, злая Таня и железное небо

1. «Виная Видея Рама», режиссер Бояпати Шрину
Чем обычно занят среднестатистический индийский киногерой? Конечно же, борьбой с несправедливостью и коррупцией в отдельно взятом регионе. Мужчина красиво раскидывает соперников, замедленно скачет на лошади и периодически напоминает врагам, что тот, кто не выйдет с ним один на один, не мужик.
2. «Железное небо 2», режиссер Тимо Вуоренсола
Продолжение культового фантастического треша об альтернативной истории и похождениях недобитых нацистов. События разворачиваются через 20 лет. После ядерной войны остатки человечества живут на той самой лунной базе и вскоре, видимо, совсем прекратят существование. Чтобы спасти свою расу, отважная женщина отправляется на Землю, которую захватили гнусные рептилоиды. Имеется Гитлер верхом на тираннозавре и гонки на трицератопсовых колесницах.
3. «За мечтой», режиссер Макс Мингелла
Музыкальная драма о талантливой девочке, которая мечтает стать звездой. Эль Фаннинг поет песни Робин, Элли Голдинг, Энни Леннокс, Карли Рэй Джепсен и многих других исполнительниц.
4. «Рожденный стать королем», режиссер Джо Корниш
Режиссер фильма «Чужие на районе» возвращается с новым кинематографическим приключением о школьнике Алексе, который нашел на стройке меч Экскалибур. Теперь он должен собрать команду рыцарей и вместе с легендарным Мерлином побороть злую волшебницу Моргану. Корниш, приложивший руку к сценариям фильмов «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» и «Человек-муравей», сам написал историю о перерожденном короле Артуре.
5. «Сага о злой Тане», режиссер Ютака Уэмура
Аниме-фильм о похождениях бывшего японского офисного сотрудника, перерожденного в теле белокурой девочки Тани Дегуршав, продолжение популярного сериала. Несмотря на милую внешность, наша Таня известна не тем, что громко плачет, а безжалостным характером и отличными боевыми качествами. В 1926 году воительница со своим несокрушимым батальоном магов победно возвращается на родину. Но вместо празднования успешного завершения миссии Таню снова зовет долг. Страна сталкивается с угрозой новой войны — на этот раз с Россией.
6. «Синдикат сенбернаров», режиссер Мадс Брюггер
Псевдодокументальная лента о парочке энтузиастов-бизнесменов, которые отправляются в Китай, чтобы сделать состояние на рынке домашних животных. В качестве питомцев они предлагают ни много ни мало сенбернаров. Только разводить собак, оказывается, не так просто, и скоро все предприятие рискует накрыться медным тазом.
7. «Смеяться последним», режиссер Грег Притикин
Вышедший на пенсию менеджер Эл Харт случайно натыкается на своего самого первого клиента — комика Бадди Грина, который оставил шоу-бизнес 50 лет назад. Эл видит в Бадди возможность вернуться в игру и уговаривает того сбежать из дома престарелых и отправиться в турне. 75-летний Чеви Чейз и 71-летний Ричард Дрейфусс идеально подходят на роли ветеранов индустрии, слишком списанных со счетов.
8. «Убийства в Амитивилле», режиссер Дэниэл Фаррандс
Очередной фильм о доме, где все постоянно умирают. На этот раз история разворачивается в 1974 году, когда Рональд Дефео из двуствольной винтовки убил своего отца, мать, сестер и братьев, пока они спали в своем доме. Во время суда при допросе сам Дефео утверждал, что им управляли потусторонние силы.