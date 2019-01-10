Мемы с завязанными глазами: Реакция на триллер «Птичий короб»

«Птичий короб», экранизация одноименного романа Джоша Малермана, рассказывает о том, как нечто невидимое массово сводит людей с ума, если у них открыты глаза или они не прячутся в помещениях. За первую неделю картина успела установить на Netflix рекорд: ее просмотрели более чем на 45 миллионах аккаунтов. Стрим-сервис рапортует о достижении, а пользователи сети подозревают, что всему виной интернет-мемы, которые привлекли к триллеру с Сандрой Буллок дополнительное внимание.

«Я, отчаянно избегающий всех ваших спойлеров „Птичьего короба“, пока не появится возможность самому посмотреть».