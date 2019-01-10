Мемы с завязанными глазами: Реакция на триллер «Птичий короб»

«Птичий короб», экранизация одноименного романа Джоша Малермана, рассказывает о том, как нечто невидимое массово сводит людей с ума, если у них открыты глаза или они не прячутся в помещениях. За первую неделю картина успела установить на Netflix рекорд: ее просмотрели более чем на 45 миллионах аккаунтов. Стрим-сервис рапортует о достижении, а пользователи сети подозревают, что всему виной интернет-мемы, которые привлекли к триллеру с Сандрой Буллок дополнительное внимание.
«Я, отчаянно избегающий всех ваших спойлеров „Птичьего короба“, пока не появится возможность самому посмотреть».
Для тех, кто еще не посмотрел.
«Я пытаюсь понять сюжет „Птичьего короба“ только по мемам».
«„Птичий короб“ без контекста».
«Прикидываюсь, что понимаю мемы о „Птичьем коробе“, даже если сам фильм не видел».
«Кто-нибудь еще так себя чувствует?»
Герои фильма вынуждены прятать глаза за повязками, что вдохновило некоторых попытаться повторить их опыт.
«Начальство: ты же выйдешь на работу, да?»
«Птичий короб», «Тишина» и «Тихое место».
«Мама будит меня в школу утром».
«Когда пытаешься смотреть кино, а она постоянно задает вопросы о сюжете».
«Слепые люди, пока демоны убивают всех остальных».
«Сцены из „Птичьего короба“».
«Я и мемы о „Птичьем коробе“ после просмотра фильма».
Остальные мемы о «Птичьем коробе» можно оценить по хештегу BirdBox.