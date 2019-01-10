Трейлер драмы «Айка»: В Москве выживает сильнейший

Компания «Вольга» представила эксклюзивный трейлер драмы «Айка», рассказывающей о судьбе молодой девушки, которая приехала из Киргизии в холодную Москву на заработки. Столица кажется ей неприветливой и мрачной, но она готова на все, чтобы выжить. Даже оставить своего ребенка в роддоме сразу после родов. Однако вскоре Айка начинает сомневаться, способна ли она и дальше жить со своим поступком.
Премьера картины Сергея Дворцевого состоялась в рамках 71-го Каннского кинофестиваля. Жюри смотра отметило исполнительницу главной роли Самал Еслямову, которая получила приз в категории «Лучшая женская роль».
Лента также вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В итоге «Айка» может получить номинацию и побороться за престижную награду.
«Айка» появится в российских кинотеатрах 14 февраля.