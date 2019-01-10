Смотрите прямо на КиноПоиске
Выбрать фильм или сериал
Тысячи фильмов и эксклюзивные сериалы
На компьютере, планшете, смартфоне и ТВ
Скидка 90% на три первых фильма по промокоду NY2019
Действует до 10.01.2019. Правила: ya.cc/4jIqb

Барак Обама назвал «Рома» и «Пылающего» любимыми фильмами года

СегодняОбсудить0

Экс-президент США Барак Обама опубликовал в Facebook списки из лучшего, что он прослушал, прочитал и просмотрел в 2018-м. Любимой книгой он назвал мемуары своей жены Мишель «Becoming», а в лучшие фильмы года среди прочего записал «Аннигиляцию» и «Смерть Сталина».

«2018-й близится к концу, и я продолжаю свою любимую традицию и делюсь списками лучшего за год, — написал политик. — Это дает мне возможность передохнуть и задуматься об уходящем годе через книги, фильмы и музыку, которые заставили меня задуматься, вдохновили меня или просто понравились».

Вот какие фильмы выбрал Обама (в алфавитном порядке):

«Аннигиляция»;
«Будешь моим соседом?»;
«Восьмой класс»;
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
«Магазинные воришки»;
«Наездник»;
«Не оставляй следов»;
«Поддержите девушек»;
«Пылающий»;
«Рома»;
«Слепые пятна»;
«Смерть Сталина»;
«Черная Пантера»;
«Черный клановец»;
Minding the Gap.

Сейчас супруги Обама и их компания Higher Ground Productions разрабатывают для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.

Смотрите также

«Ненасытная» возглавила список худших сериалов года по версии MetaCritic

27 декабря

Лучшие фильмы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

14 декабря

Итоги 2018 года: Российское кино

24 декабря

Итоги 2018 года: Зарубежное кино

21 декабря

Главное сегодня

Выбор Брандашмыга: Как работает интерактивный эпизод «Черного зеркала»

Сегодня

Трейлеры недели: Продавцы сенбернаров, злая Таня и железное небо

Сегодня

Мемы с завязанными глазами: Реакция на триллер «Птичий короб»

Сегодня

Трейлер драмы «Айка»: В Москве выживает сильнейший

Сегодня

Еловые скрепы: В чем секрет успеха новогодней франшизы

Вчера

Барак Обама назвал «Рома» и «Пылающего» любимыми фильмами года

Сегодня

«Птичий короб» установил рекорд по просмотрам среди фильмов Netflix

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2018,КиноПоиск18+
Проект компании