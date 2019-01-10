Барак Обама назвал «Рома» и «Пылающего» любимыми фильмами года

Экс-президент США Барак Обама опубликовал в Facebook списки из лучшего, что он прослушал, прочитал и просмотрел в 2018-м. Любимой книгой он назвал мемуары своей жены Мишель «Becoming», а в лучшие фильмы года среди прочего записал «Аннигиляцию» и «Смерть Сталина».
«2018-й близится к концу, и я продолжаю свою любимую традицию и делюсь списками лучшего за год, — написал политик. — Это дает мне возможность передохнуть и задуматься об уходящем годе через книги, фильмы и музыку, которые заставили меня задуматься, вдохновили меня или просто понравились».
Вот какие фильмы выбрал Обама (в алфавитном порядке):
«Аннигиляция»;
«Будешь моим соседом?»;
«Восьмой класс»;
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
«Магазинные воришки»;
«Наездник»;
«Не оставляй следов»;
«Поддержите девушек»;
«Пылающий»;
«Рома»;
«Слепые пятна»;
«Смерть Сталина»;
«Черная Пантера»;
«Черный клановец»;
Minding the Gap.
Сейчас супруги Обама и их компания Higher Ground Productions разрабатывают для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.