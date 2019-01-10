Барак Обама назвал «Рома» и «Пылающего» любимыми фильмами года

Экс-президент США Барак Обама опубликовал в Facebook списки из лучшего, что он прослушал, прочитал и просмотрел в 2018-м. Любимой книгой он назвал мемуары своей жены Мишель «Becoming», а в лучшие фильмы года среди прочего записал «Аннигиляцию» и «Смерть Сталина» .

«2018-й близится к концу, и я продолжаю свою любимую традицию и делюсь списками лучшего за год, — написал политик. — Это дает мне возможность передохнуть и задуматься об уходящем годе через книги, фильмы и музыку, которые заставили меня задуматься, вдохновили меня или просто понравились».

Вот какие фильмы выбрал Обама (в алфавитном порядке):

«Аннигиляция»;

«Будешь моим соседом?»;

«Восьмой класс»;

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

«Магазинные воришки»;

«Наездник»;

«Не оставляй следов»;

«Поддержите девушек»;

«Пылающий»;

«Рома»;

«Слепые пятна»;

«Смерть Сталина»;

«Черная Пантера»;

«Черный клановец»;

Minding the Gap.

Сейчас супруги Обама и их компания Higher Ground Productions разрабатывают для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.