«Птичий короб» установил рекорд по просмотрам среди фильмов Netflix

Стоит отметить, что 45+ миллионов аккаунтов не равняется количеству просмотров. Один зарегистрированный пользователь может скрывать несколько зрителей, который могли посмотреть фильм в разное время. Из-за этого также сложно конвертировать просмотры в кассовую прибыль. Если предположить, что каждый пользователь купил один билет, то по грубым подсчетам сборы «Птичьего короба» за неделю составили примерно 450 млн долларов. Для небольшой картины без крупных звезд и спецэффектов это достаточно внушительная сумма.

«Птичий короб» рассказывает о мире, где люди неожиданно начали сходить с ума. Словно увидев что-то, человек становится чрезвычайно агрессивным и начинает убивать. Мать-одиночка с двумя детьми отправляется на поиски выживших. Чтобы сохранить разум в этом новом мире, самое главное — не смотреть.

Стрим-сервис долгое время скрывал данные о просмотрах и лишь недавно начал делиться цифрами. В начале декабря Netflix раскрыл, что праздничную комедию с Куртом Расселом «Рождественские хроники» посмотрело 20 миллионов человек. В 2017-м компания-измеритель Nielsen установила, что боевик «Яркость» собрал на территории США 11 миллионов просмотров за первые три дня.