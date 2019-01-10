«Птичий короб» установил рекорд по просмотрам среди фильмов Netflix

Согласно Netflix, триллер «Птичий короб» за первую неделю был просмотрен более чем 45 миллионами аккаунтов. Таким образом, лента Сюзанны Бир, основанная на одноименной книге Джоша Малермана, установила рекорд среди оригинальных проектов стрим-сервиса.
Стоит отметить, что 45+ миллионов аккаунтов не равняется количеству просмотров. Один зарегистрированный пользователь может скрывать несколько зрителей, который могли посмотреть фильм в разное время. Из-за этого также сложно конвертировать просмотры в кассовую прибыль. Если предположить, что каждый пользователь купил один билет, то по грубым подсчетам сборы «Птичьего короба» за неделю составили примерно 450 млн долларов. Для небольшой картины без крупных звезд и спецэффектов это достаточно внушительная сумма.
«Птичий короб» рассказывает о мире, где люди неожиданно начали сходить с ума. Словно увидев что-то, человек становится чрезвычайно агрессивным и начинает убивать. Мать-одиночка с двумя детьми отправляется на поиски выживших. Чтобы сохранить разум в этом новом мире, самое главное — не смотреть.
Стрим-сервис долгое время скрывал данные о просмотрах и лишь недавно начал делиться цифрами. В начале декабря Netflix раскрыл, что праздничную комедию с Куртом Расселом «Рождественские хроники» посмотрело 20 миллионов человек. В 2017-м компания-измеритель Nielsen установила, что боевик «Яркость» собрал на территории США 11 миллионов просмотров за первые три дня.
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.