«Мстители: Финал» назвали самым ожидаемым блокбастером 2019 года

Крупнейший американский сайт по продаже билетов Fandango провел опрос среди пользователей сервиса и составил список самых ожидаемых блокбастеров, мультфильмов и хорроров 2019 года. В первом случае номером один стал фильм «Мстители: Финал» — большинство посетителей онлайн-кассы жаждет увидеть продолжение «Войны бесконечности».

Другой проект студии Marvel, «Капитан Марвел», возглавил список самых ожидаемых самостоятельных фильмов по комиксам, опередив «Джокера» и «Шазама!». Среди мультфильмов лидирует «История игрушек 4», продолжение самой знаменитой франшизы Pixar.

Самые ожидаемые блокбастеры:

1. «Мстители: Финал».

2. «Капитан Марвел».

3. «Звездные войны: Эпизод 9».

4. «Человек-паук: Вдали от дома».

5. «История игрушек 4».

6. «Стекло».

7. «Король Лев».

8. «Аладдин».

9. «Дамбо».

10. «Джокер».

Самый ожидаемый новый самостоятельный фильм по комиксам:

1. «Капитан Марвел».

2. «Джокер».

3. «Люди Икс: Темный Феникс».

4. «Шазам!».

5. «Хеллбой».

Самый ожидаемый анимационный фильм:

1. «История игрушек 4».

2. «Как приручить дракона 3».

3. «Холодное сердце 2».

4. «Тайная жизнь домашних животных 2».

5. «Лего Фильм 2».

Самые ожидаемые хорроры/триллеры:

1. «Оно 2».

2. «Мы».

3. «Кладбище домашних животных».

4. «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2».

5. Безымянный фильм серии «Аннабель».

Fandango