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«Мстители: Финал» назвали самым ожидаемым блокбастером 2019 года

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Крупнейший американский сайт по продаже билетов Fandango провел опрос среди пользователей сервиса и составил список самых ожидаемых блокбастеров, мультфильмов и хорроров 2019 года. В первом случае номером один стал фильм «Мстители: Финал» — большинство посетителей онлайн-кассы жаждет увидеть продолжение «Войны бесконечности».

Другой проект студии Marvel, «Капитан Марвел», возглавил список самых ожидаемых самостоятельных фильмов по комиксам, опередив «Джокера» и «Шазама!». Среди мультфильмов лидирует «История игрушек 4», продолжение самой знаменитой франшизы Pixar.

Самые ожидаемые блокбастеры:

1. «Мстители: Финал».
2. «Капитан Марвел».
3. «Звездные войны: Эпизод 9».
4. «Человек-паук: Вдали от дома».
5. «История игрушек 4».
6. «Стекло».
7. «Король Лев».
8. «Аладдин».
9. «Дамбо».
10. «Джокер».

Самый ожидаемый новый самостоятельный фильм по комиксам:

1. «Капитан Марвел».
2. «Джокер».
3. «Люди Икс: Темный Феникс».
4. «Шазам!».
5. «Хеллбой».

Самый ожидаемый анимационный фильм:

1. «История игрушек 4».
2. «Как приручить дракона 3».
3. «Холодное сердце 2».
4. «Тайная жизнь домашних животных 2».
5. «Лего Фильм 2».

Самые ожидаемые хорроры/триллеры:

1. «Оно 2».
2. «Мы».
3. «Кладбище домашних животных».
4. «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2».
5. Безымянный фильм серии «Аннабель».

Fandango

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