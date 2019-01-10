Промоарт фильма «Мстители: Финал»: Меч Таноса и новый образ Клинта Бартона

В интернете появилась серия промоиллюстраций к блокбастеру Marvel «Мстители: Финал». На них изображены герои одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года, включая Железного человека, Капитана Марвел, нового Халка, Клинта Бартона в образе Ронина и Таноса в броне и с мечом.

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Промоарт к фильму «Мстители: Финал»

Студия тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станет Человек-муравей, прибывший из квантового мира, или Капитан Марвел, бесстрашная воительница из глубин космоса. Российская премьера «Мстители: Финал» состоится 25 апреля 2019 года.