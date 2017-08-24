Опрос: российские зрители предпочитают анимацию и фильмы о войне

В честь Международного дня кино Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, какие фильмы предпочитают зрители российских кинотеатров. Опрос показал, что 27% россиян выбирают картины о войне, а 26% отдают предпочтение мультфильмам и сказкам. При этом 83% опрошенных ответили, что больше всего их интересуют отечественные кинопроекты.

«ВЦИОМ-Спутник» осуществил опрос 25 декабря 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. В общей сложности с помощью телефонного интервью было опрошено 1,6 тысячи респондентов.

«Чаще всего россияне смотрят военные фильмы (27%), сказки и мультфильмы (26%), комедии (25%), — говорится в сообщении центра. — Военные фильмы предпочитают люди в возрасте от 45 до 59 лет и старшее поколение (60 лет и старше). Сказки и мультфильмы чаще смотрят 25—34-летние (40%), а комедии — молодежь (42% среди 18—24-летних). При этом доля респондентов, которые часто смотрят мультфильмы и комедии, за последний год снизилась».

Согласно данным, в 2018-м вырос спрос на детективы — 22% против 13% в 2017 году. 16% орошенных регулярно смотрят драмы (21% среди женщин), а 15% отдают предпочтение приключенческим фильмам о путешествиях и авантюристах.

Фильмы производства США занимают в рейтинге стран лишь второе место — ими интересуются 40% респондентов. 15% назвали французское кино, а 8% — британское. Болливудские картины предпочитают 6% россиян.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин добавил, что, по данным Фонда кино на III квартал 2018 года, доля российского кино составила 32% по количеству зрителей, и по отношению к аналогичному периоду прошлого года сегмент подрос.

ТАСС