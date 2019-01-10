Происшествие в Нью-Йорке напомнило жителям о мультфильме «Человек-паук»

В ночь с 27 на 28 декабря жители Нью-Йорка стали свидетелями странного явления: небо над Квинсом озарил синий свет непонятного происхождения. В итоге выяснилось, что все произошло из-за неисправности на электрической подстанции, но некоторые ньюйоркцы успели подумать об инопланетном вторжении. Фанаты Marvel, в свою очередь, решили, что это Уилсон Фиск развлекается с суперколлайдером, как в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» .

В фильме студии Sony Кингпин построил под Бруклином гигантский коллайдер, чтобы добиться доступа в мультивселенную и спасти жену и сына. Активация аппарата сопровождается яркими вспышками и землетрясениями по всему городу. Именно поэтому свет над Квинсом показался фанатам Человека-паука подозрительно знакомым.

«Кингпин отрывает межпространственный портал, вы все видели „Через вселенные“? Нам нужен губер».