Происшествие в Нью-Йорке напомнило жителям о мультфильме «Человек-паук»

В ночь с 27 на 28 декабря жители Нью-Йорка стали свидетелями странного явления: небо над Квинсом озарил синий свет непонятного происхождения. В итоге выяснилось, что все произошло из-за неисправности на электрической подстанции, но некоторые ньюйоркцы успели подумать об инопланетном вторжении. Фанаты Marvel, в свою очередь, решили, что это Уилсон Фиск развлекается с суперколлайдером, как в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».
В фильме студии Sony Кингпин построил под Бруклином гигантский коллайдер, чтобы добиться доступа в мультивселенную и спасти жену и сына. Активация аппарата сопровождается яркими вспышками и землетрясениями по всему городу. Именно поэтому свет над Квинсом показался фанатам Человека-паука подозрительно знакомым.
«Кингпин отрывает межпространственный портал, вы все видели „Через вселенные“? Нам нужен губер».
«[Голосом Кингпина]: Слышал когда-нибудь о супероколлайдере? Тебе понравится».
«Пацаны, походу, Кингпин очень хочет вернуть свою семью».
«Мы уверены, что Кингпин тут ни при чем? Кто-нибудь уже видел свинью в костюме Человека-паука?»
«(Смотрит на картины со взрывом трансформатора и улыбается.) Это Майлз Моралес дерется с Кингпином».
«Кингпин, прекрати, пожалуйста, ты же создашь черную дыру».
«Три возможных объяснения: 1) пришельцы; 2) Тор; 3) Кингпин пытается вернуть свою семью».
«КИНГПИН, ЧТО ТЫ ОПЯТЬ НАТВОРИЛ. ПИТЕР БЕНДЖАМИН ПАРКЕР, ТАЩИ СЮДА СВОЮ ЗАДНИЦУ И ВСЕ ИСПРАВЬ».
Комик Джон Мулэйни, озвучивший в мультфильме Свина-паука, также поинтересовался, что вообще происходит.
Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» состоялась в декабре. Приключения молодого Майлза Моралеса, вынужденного стать новым Человеком-пауком, приглянулись зрителям и критикам. Проект быстро заработал титулы «Лучший фильм о Человеке-пауке» и «Лучший супергеройский фильм за долгое время».