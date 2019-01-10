Кевин Файги рассказал о будущем Marvel после слияния Fox/Disney

В интервью с Variety глава студии Marvel Кевин Файги обсудил состояние популярной киновселенной. Когда разговор зашел о предстоящем слиянии Disney и Fox, в результате которого Marvel получит доступ к Людям Икс и Фантастической четверке, Файги прямо ответил, что точных планов по внедрению новых героев во франшизу пока нет.

«Нам сказали, что процесс идет очень и очень хорошо, и все может случиться в первые шесть месяцев следующего года, — говорит Файги. — Прекрасно, что персонажи вернутся. Приятно, когда у компании, которая создала всех этих персонажей, есть доступ к этим персонажам. Странно, когда наоборот. Но в смысле реального планирования и обдумывания мы еще ничего не начинали».

В сентябре президент Disney Роберт А. Айгер подтвердил, что после покупки активов Fox обе супергеройские франшизы станут частью Marvel, но не стал раскрывать, в какой форме. Он лишь рассказал, что у Файги есть идеи, как ввести мутантов и Четверку в киновселенную.

В конце июля 2018-го планы по слиянию одобрили акционеры двух компаний. В общей сложности Disney заплатит за собственность корпорации Руперта Мердока 71,3 млрд долларов. Слияние уже получило одобрение американского министерства юстиции, но только при том условии, что Disney продаст 22 региональных спортивных телеканала, принадлежащих Fox.

Новый фильм киновселенной Marvel, блокбастер «Капитан Марвел», увидит свет 7 марта 2019 года.

Variety