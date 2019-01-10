Маколей Калкин сменит второе имя на Маколей Калкин

26 ноября Маколей Карсон Калкин предложил своим подписчикам в Twitter выбрать для него новое второе имя. «У меня какое-то тупое второе имя. Ларри? Апельсин? Честно, я сам не помню», — написал актер, после чего попросил фанатов прислать свой вариант на замену. В итоге победу одержал вариант «Маколей Калкин».

«С Рождеством меня от вас всех! Мое второе имя выбрано. Вы проголосовали и определили победителя. В 2019 году моим официальным именем будет Маколей Маколей Калкин Калкин. Звучит красиво (если вам нравится мое имя)».

«Маколей Калкин» опередил в голосовании такие варианты, как «Акулья неделя», «МакРиб вернулся», «Рекламный трюк» и «Киран» (имя его младшего брата). Когда именно он сменит второе имя, актер не уточнил.

Калкин, в юном возрасте ставший звездой после выхода комедии «Один дома», недавно снялся в рекламе Google-помощника, где вновь вернулся к роли Кевина Маккаллистера.

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