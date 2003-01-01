«Собибор» стал главной причиной блокировки пиратских сайтов в 2018 году

Роскомнадзор опубликовал в Facebook список 10 российских фильмов, из-за пиратских копий которых в 2018 году было заблокировано больше всего сайтов. Первое место заняла драма Константина Хабенского «Собибор» — ведомство заблокировало 538 интернет-ресурсов.
По данным Роскомнадзора, в 2018-м ведомству поступило почти 6,5 тысячи заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию.
Вот как выглядит список картин, правообладатели которых обращались к регулятору за защитой:
«Собибор» — 538 ресурсов;
«За гранью реальности» — 415 ресурсов;
«Гоголь. Вий» — 413 ресурсов;
«Смешарики. Дежавю» — 389 ресурсов;
«О чем говорят мужчины. Продолжение» — 389 ресурсов;
«Тренер» — 320 ресурсов;
«Непрощенный» — 288 ресурсов;
«Гоголь. Страшная месть» — 266 ресурсов;
«Селфи» — 197 ресурсов;
«Несокрушимый» — 156 ресурсов.
Ведомство также поделилось ссылками, где все представленные фильмы можно посмотреть легально.