«Ненасытная» возглавила список худших сериалов года по версии MetaCritic

Сайт Metacritic, отвечающий за сбор оценок и отзывов, опубликовал список из 10 новых сериалов, получивших в 2018 году самую низкую оценку. Учитывались проекты, премьеры которых состоялись в Америке в промежуток между 1 января и 31 декабря. Самую низкую оценку из всех представленных получил проект Netflix «Ненасытная» — «красные» 25 баллов.

Комедийный сериал, задуманный как сатира на мир американских конкурсов красоты, рассказывает о старшекласснице Пэтти, над которой издевались в школе из-за лишнего веса. В результате травмы челюсти она резко худеет и решает отомстить старым обидчикам. Еще до выхода проект оказался в центре интернет-скандала: на сайте change.org появилась петиция с требованием отменить «Ненасытную» из-за фэтшейминга. Netflix на это не отреагировал и даже продлил сериал на второй сезон.

В остальном лучшими среди худших оказались сериал о поисках секретных записей Дональда Трампа, неудачный ремейк фильма 1980-х и мультпародия на Дональда Трампа.

Список худших сериалов по версии Metacritic выглядит следующим образом:

«Ненасытная», оценка — 25;

«В поисках записей Трампа», оценка — 35;

«Смертельное влечение», оценка — 40;

«Наш мультяшный президент», оценка — 42;

«Грезы», оценка — 42;

«Крутые ребята», оценка — 42;

«Из Лос-Анджелеса в Вегас», оценка — 43;

«Судная ночь», оценка — 44;

«Безжалостное солнце», оценка — 46;

«Здесь и сейчас», оценка — 46.

Metacritic собирает отзывы о музыкальных альбомах, играх, фильмах и сериалах. Для каждого продукта вычисляется две средние численные оценки — 100-балльная (на основе обзоров профессиональных изданий) и 10-балльная (на основе пользовательских обзоров).

Сайт похож на другой агрегатор, Rotten Tomatoes, но результаты иногда очень отличаются — в основном из-за способа оценки на Metacritic, где каждый обзор рассматривают в процентном отношении, прежде чем высчитывать средний рейтинг.

Metacritic