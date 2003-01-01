Трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг»: Выбери себе приключение

СегодняОбсудить0

Главный герой «Брандашмыга» — программист, страдающий из-за расстройства психики. Однажды он натыкается на книгу в стиле «Выбери себе приключение» за авторством некоего Джерома Ф. Дэвиса. Никто не знает, что с ним случилось, но считается, что он сошел с ума и отрубил голову жене. Книга захватывает молодого человека, и он решает сделать на ее основе компьютерную игру. Постепенно реальность и вымысел начинают путаться, и он уже с трудом может отличить одно от другого. Действительно ли с ним общается Дэвис или ему все это кажется и пора вернуться к таблеткам?

«Брандашмыг» — самостоятельная часть сериала «Черное зеркало», интерактивный полнометражный фильм, где зрители смогут выбирать, как развивается сюжет и как ведут себя герои. Согласно источникам, для проекта было отснято более пяти часов материала.

«Брандашмыга» поставил Дэвид Слэйд, который до этого уже работал с «Черным зеркалом» — он снял пятый эпизод четвертого сезона («Металлист»), отсылку к нему можно заметить в ролике. Главные роли в интерактивном фильме исполнили Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Уилл Поултер («Детройт») и Азим Чаудхри.

Премьера «Брандашмыга» состоится 28 декабря.

Смотрите также

Netflix выпустит сериал о помощниках Шерлока Холмса

24 декабря

Александр Роднянский спродюсирует сериал о порноиндустрии

20 декабря

Netflix заказал 16 дополнительных эпизодов «Сабрины»

19 декабря

«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом

19 декабря

Главное сегодня

Тест: Кто вы из героев Миядзаки?

Сегодня

Трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг»: Выбери себе приключение

Сегодня

«Собибор» стал главной причиной блокировки пиратских сайтов в 2018 году

Сегодня

Премьеры двух недель: Блокада, танки и Дэдпул

Сегодня

Кого мы потеряли в 2018 году

Вчера

«Ненасытная» возглавила список худших сериалов года по версии MetaCritic

Сегодня

Итоги 2018 года: Российское кино

24 декабря
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2018,КиноПоиск18+
Проект компании