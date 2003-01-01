Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2018 года по мнению критиков

Главный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes подвел итоги и опубликовал список из 100 картин, которые в 2018 году получили самую высокую оценку у критиков. Первое место занял блокбастер студии Marvel «Черная Пантера». Лента вышла в начале года и к концу сохранила внушительные 97% при 439 рецензиях. В прошлые годы верхушку топа занимали «Прочь», «Лунный свет», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Отрочество» и «Гравитация».

На втором месте оказался боевик «Миссия невыполнима: Последствия» — шестой фильм франшизы, где Том Круз рискует жизнью ради зрительского развлечения. Картина «Приключения Паддингтона 2», несмотря на стопроцентный рейтинг, попала лишь на седьмую позицию — мало рецензий, всего 215.

Замыкает список хоррор «Хэллоуин», ремейк/продолжение ленты Джона Карпентера. К концу года фильм о Майкле Майерсе пришел с 79% «свежести» и 320 рецензиями.

Первые 20 фильмов топа расположись так:

1. «Черная Пантера» — 439 рецензий / 97%;

2. «Миссия невыполнима: Последствия» — 374 рецензии / 97%;

3. «Черный клановец» — 363 рецензии / 95%;

4. «Звезда родилась» — 438 рецензий / 90%;

5. «Человек-паук: Через вселенные» — 294 рецензий / 97%;

6. «Тихое место» — 327 рецензий / 95%;

7. «Приключения Паддингтона 2» — 215 рецензий / 100%;

8. «Рома» — 294 рецензии / 96%;

9. «Назови меня своим именем» — 311 рецензий / 95%;

10. «Суперсемейка 2» — 329 рецензий / 94%;

11. «Восьмой класс» — 227 рецензий / 99%;

12. «Не оставляй следов» — 205 рецензий / 100%;

13. «Будешь моим соседом?» — 210 рецензий / 99%;

14. «Сможете ли меня простить?» — 207 рецензий / 98%;

15. «Смерть Сталина» — 225 рецензий / 96%;

16. «Вдовы» — 342 рецензии / 90%;

17. «Человек на Луне» — 372 рецензии / 88%;

18. «Магазинные воришки» — 152 рецензии / 99%;

19. «Фаворитка» — 244 рецензии / 94%;

20. «Безумно богатые азиаты» — 302 рецензии / 91%.

Полностью список можно посмотреть на сайте Rotten Tomatoes.

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