Проморолик «Как приручить дракона 3»: Беззубик украл новогодний шарик

В рекламе мультфильма «Как приручить дракона 3» маркетологи DreamWorks решили сделать упор на очаровательность главного героя — дракона Беззубика. Новый 30-секундный ролик представляет летающего ящера в качестве похитителя гигантского новогоднего шара, с помощью которого на Таймс-сквер в Нью-Йорке ежегодно отсчитывают последние минуты уходящего года.
Шар расположен на первом здании на Таймс-сквер. Каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени он спускается с 23-метровой высоты по особому флагштоку и достигает нижней точки в полночь, что символизирует наступление Нового года. Первый раз шар спускался в 1907 году.
В ролике полицейские, следящие за порядком на площади, обнаруживают, что кто-то украл новогодний шар. Его находят в подворотне, где с ним играет Беззубик. В финале авторы ролика даже вставили отсылку к «Смертельному оружию». Старший офицер говорит: «Я слишком стар для этой смены» – парафраз знаменитой фразы детектива Роджера Мерты.
Ранее студия DreamWorks выпустила ролик, где Кит Харингтон вместе с Беззубиком записывает пробы для сериала «Игра престолов».
В третьем фильме франшизы Иккинг вместе с Астрид правят островом Берк, где они создали настоящую утопию для людей и драконов. Все меняется с появлением Белой Фурии? самки дракона Беззубика. Вместе с ней приходит новая угроза, и вот уже Иккинг с верным драконом вынуждены оставить родной дом и отправиться на поиски таинственного места, упоминаемого в древних легендах.
«Как приручить дракона 3» появится в российских кинотеатрах 21 февраля 2019 года.
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