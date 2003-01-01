Проморолик «Как приручить дракона 3»: Беззубик украл новогодний шарик

В рекламе мультфильма «Как приручить дракона 3» маркетологи DreamWorks решили сделать упор на очаровательность главного героя — дракона Беззубика. Новый 30-секундный ролик представляет летающего ящера в качестве похитителя гигантского новогоднего шара, с помощью которого на Таймс-сквер в Нью-Йорке ежегодно отсчитывают последние минуты уходящего года.

Шар расположен на первом здании на Таймс-сквер. Каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени он спускается с 23-метровой высоты по особому флагштоку и достигает нижней точки в полночь, что символизирует наступление Нового года. Первый раз шар спускался в 1907 году.

В ролике полицейские, следящие за порядком на площади, обнаруживают, что кто-то украл новогодний шар. Его находят в подворотне, где с ним играет Беззубик. В финале авторы ролика даже вставили отсылку к «Смертельному оружию». Старший офицер говорит: «Я слишком стар для этой смены» – парафраз знаменитой фразы детектива Роджера Мерты.