Мэттью МакКонахи стал самым переоцененным актером по версии Forbes

Журнал Forbes подсчитал, кто из современных голливудских актеров и актрис эффективнее других возвращает вложенные в них инвестиции. По итогам анализа список самых переоцененных звезд возглавил Мэттью МакКонахи: каждый доллар, заплаченный актеру, принес студии лишь 1 доллар и 10 центов.

При анализе учитывались только полнометражные фильмы, выпущенные до 1 января 2018 года на 2000 или более экранах. В расчет принималось три последних проекта, где актер или актриса исполнили одну из ключевых ролей. Все показатели высчитывали на основании бюджета и сборов каждой картины, а также предполагаемой зарплаты звезды.

Список переоцененных актеров и актрис выглядит следующим образом:

Мэттью МакКонахи — 1,10 доллара;

Кристиан Бэйл — 1,50 доллара;

Мэтт Дэймон — 3,70 доллара;

Мелисса МакКарти — 4,90 доллара;

Риз Уизерспун — 5,20 доллара;

Шарлиз Терон — 7,90 доллара;

Том Круз — 10,40 доллара;

Том Хэнкс — 12,10 доллара;

Бен Аффлек — 12,20 доллара.

Лучшими по окупаемости, что вполне ожидаемо, стали звезды супергеройского кино. Здесь на первое место вырвался Джереми Реннер, который вернул 82,70 доллара за каждый доллар, заплаченный студией за работу с актером. Остальной список выглядит так:

Джереми Реннер — 82,70 доллара;

Марк Руффало — 80,20 доллара;

Эми Адамс — 69,90 доллара;

Галь Гадот — 60 долларов;

Крис Эванс — 56,10 доллара;

Крис Хемсворт — 36,20 доллара;

Скарлетт Йоханссон — 34,40 доллара;

Роберт Дауни-мл. — 24,40 доллара;

Джулия Робертс — 24 доллара;

Райан Рейнольдс — 22,80 доллара.

24 апреля многие звезды из второго списка вернутся на экраны в блокбастере Marvel «Мстители: Финал».

Forbes